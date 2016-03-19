Новая версия CorelDRAW на русском языке

Компания Corel сообщила о доступности пользовательской аудитории новой русскоязычной версии своего флагманского продукта для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X8.
Представленный разработчиком продукт получил новый мультидисплейный режим просмотра, поддержку мониторов 4K и технологии перьевого ввода в реальном времени Windows Real-Time Stylus. Решение оптимизировано для работы в среде Windows 10, включает новую утилиту для работы со шрифтами Corel Font Manager и расширенные возможности настройки рабочего пространства. Немало внимания при подготовке CorelDRAW Graphics Suite X8 к выпуску было уделено добавлению новых инструментов редактирования графики. В частности, в программе появились функции «Копирование сегментов кривых», «Восстанавливающее клонирование» и «Скрыть/показать объект», линза «Размытие по Гауссу», диалоговое окно «Границы и люверсы». Также сообщается об улучшенном инструменте «Нож» и включении в состав продукта новых средств обучения. С полным списком нововведений и изменений можно ознакомиться на сайте coreldraw.com.
В состав CorelDRAW Graphics Suite X8 входят: приложение для работы с векторной графикой и макетирования CorelDRAW X8, инструмент редактирования изображений PHOTO-PAINT X8, программа для управления шрифтами Corel Font Manager, утилита преобразования растровых изображений в векторный формат PowerTRACE X8, система доступа к цифровому контенту CONNECT X8, приложение для создания веб-страниц Website Creator, утилита для создания снимков экрана CAPTURE X8 и модуль расширения PhotoZoom Pro 4 для экспорта и увеличения цифровых изображений. Кроме того, продукт содержит коллекцию контента, которая включает 10 000 безгонорарных картинок, 2000 фотографий в высоком разрешении, 1000 шрифтов OpenType, 350 профессиональных шаблонов и более 1000 заливок, рамок и узоров.
Графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X8 доступен для приобретения в виде бессрочных лицензий и по подписке. Ориентировочная стоимость одной лицензии для коммерческого использования составляет 38 тысяч рублей. Для пользователей, желающих ознакомиться с возможностями приложения, предусмотрена полнофункциональная 15-дневная пробная версия продукта.
Ok, а причем здесь игры?
Но ведь есть фотошоп.
после х7 версии еще не отошел. неужто еще жестче испоганили
Ненавижу корел, иллюстратор гораздо удобнее
не было гаусстистического мыльца? наверняка нет боке мыльца кому нужон графический редактор без инструментов граафоона. у них был тока хороший видео редактор. простой. но они в какой-то версии сильно урезали параметры экспорта кинцов через кодеки.