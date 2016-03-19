Новая версия CorelDRAW на русском языке

Компания Corel сообщила о доступности пользовательской аудитории новой русскоязычной версии своего флагманского продукта для редактирования графики CorelDRAW Graphics Suite X8.

Представленный разработчиком продукт получил новый мультидисплейный режим просмотра, поддержку мониторов 4K и технологии перьевого ввода в реальном времени Windows Real-Time Stylus. Решение оптимизировано для работы в среде Windows 10, включает новую утилиту для работы со шрифтами Corel Font Manager и расширенные возможности настройки рабочего пространства. Немало внимания при подготовке CorelDRAW Graphics Suite X8 к выпуску было уделено добавлению новых инструментов редактирования графики. В частности, в программе появились функции «Копирование сегментов кривых», «Восстанавливающее клонирование» и «Скрыть/показать объект», линза «Размытие по Гауссу», диалоговое окно «Границы и люверсы». Также сообщается об улучшенном инструменте «Нож» и включении в состав продукта новых средств обучения. С полным списком нововведений и изменений можно ознакомиться на сайте coreldraw.com.

В состав CorelDRAW Graphics Suite X8 входят: приложение для работы с векторной графикой и макетирования CorelDRAW X8, инструмент редактирования изображений PHOTO-PAINT X8, программа для управления шрифтами Corel Font Manager, утилита преобразования растровых изображений в векторный формат PowerTRACE X8, система доступа к цифровому контенту CONNECT X8, приложение для создания веб-страниц Website Creator, утилита для создания снимков экрана CAPTURE X8 и модуль расширения PhotoZoom Pro 4 для экспорта и увеличения цифровых изображений. Кроме того, продукт содержит коллекцию контента, которая включает 10 000 безгонорарных картинок, 2000 фотографий в высоком разрешении, 1000 шрифтов OpenType, 350 профессиональных шаблонов и более 1000 заливок, рамок и узоров.

Графический пакет CorelDRAW Graphics Suite X8 доступен для приобретения в виде бессрочных лицензий и по подписке. Ориентировочная стоимость одной лицензии для коммерческого использования составляет 38 тысяч рублей. Для пользователей, желающих ознакомиться с возможностями приложения, предусмотрена полнофункциональная 15-дневная пробная версия продукта.