По слухам, Intel выпустит новые процессоры "Core Ultra X" вместе со своими Panther Lake следующего поколения

Intel, 9 октября готовится представить процессоры Panther Lake следующего поколения, и, похоже, можно ожидать раскрытия еще одной схемы наименования: Core Ultra X.

Согласно новой публикации IndieKings, которую нашел momomo_us, новые процессоры Intel Panther Lake-H для ноутбуков, как сообщается, дебютируют с новой схемой наименования «Core Ultra X», которая будет включать процессоры Core Ultra X5, Core Ultra X7 и Core Ultra X9.

Согласно новым сообщениям, Intel представит новые процессоры Core Ultra X5 338H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra X7 368H и флагманский Core Ultra X9 388H из нового семейства процессоров Panther Lake. Новый флагманский Core Ultra X9 388H — это флагманская мобильная модель с тактовой частотой процессора P-ядер до 5,1 ГГц, предназначенная для флагманских игровых ноутбуков и ноутбуков для создания контента.

Сообщается, что новый процессор Core Ultra X7 368H имеет «сбалансированные тактовые частоты P-ядер» до 5,0 ГГц, а также интегрированную тактовую частоту графического процессора до 2,5 ГГц для мощных игровых ноутбуков и ноутбуков для создания контента.

Ниже находится новый Core Ultra X7 358H, который будет «вариантом X7 чуть более низкого уровня», как сообщается, с «немного сниженным акцентом на P-ядра для отвода тепла» и будет предназначен для «ноутбуков верхнего и среднего уровня производительности». Остаётся Core Ultra X5 338H с «умеренной тактовой частотой P-ядер и сбалансированными E-ядрами», предназначенный для массовых и рабочих/игровых ноутбуков.

Процессоры Intel Core Ultra X серии «Panther Lake» для ноутбуков на данный момент: