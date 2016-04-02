Компания Intel только вчера представила линейку процессоров Xeon E5-2600 v4 (Broadwell-EP), а уже сегодня японские ресурсы Akiba PC Hotline! и Hermitage Akihabara сообщают, что новинки появились в продаже в местных магазинах. Всего в продажу поступило 13 процессоров, а модели Xeon E5-2699 v4 и E5-2698 v4 с 22 и 20 ядрами, соответственно, которые появятся в продаже в ближайшее время, правда, их розничная цена пока не уточняется.





Что касается стоимости то наиболее дорогая модель Xeon E5-2697 v4 с 18 ядрами и частотой 2.3/3.6 ГГц составляет примерно $2810, тогда как самая доступная модель Xeon E5-2603 v4 с 6 ядрами и частотой 1.7 ГГц оценена в $225. Отдельно отметим процессор Xeon E5-2687w v4 стоимостью около $2240, который имеет 12 ядер с частотой 3/3.5 ГГц и предназначен для использования в рабочих станциях. Подробнее о новых процессорах Intel Xeon Broadwell-EP вы можете узнать в нашем материале.



