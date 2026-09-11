Saber Interactive почти отказалась от разработки в Северной Америке и делает ставку на зарубежные студии

Saber Interactive практически полностью отказалась от разработки игр в Северной Америке и делает ставку на студии в других странах. Главный креативный директор компании Тим Уиллитс объяснил это стремлением снизить расходы и находить талантливых специалистов по всему миру.

По его словам, у Saber больше практически нет разработки в Северной Америке. Штаб-квартира компании остаётся во Флориде, однако основные студии работают в Сербии, Армении, Грузии, Испании, Португалии, Швеции, Аргентине, Австралии и других странах. Всего в Saber около 3500 сотрудников в 15 студиях.

Уиллитс считает, что разработчикам необязательно находиться в Калифорнии, чтобы создавать качественные игры. В качестве примера он привёл Space Marine 2: по его словам, игра стоила примерно треть бюджета крупного AAA-проекта североамериканской студии. SnowRunner, в свою очередь, обошёлся Saber примерно в $6 млн, но принёс компании сотни миллионов долларов.

Saber также делает ставку на несколько проектов одновременно, сочетая крупные игры вроде Jurassic Park: Survival и John Wick с небольшими экспериментами и ремастерами. По мнению Уиллитса, такой подход позволяет распределять риски и не зависеть от успеха одной игры с огромным бюджетом.

При этом компания продолжает экспериментировать с генеративным ИИ, но не использует его для создания кода, окружения или текстур. Saber тестирует технологию в отдельном режиме Rideshare Stimulator, чтобы понять, где она действительно может быть полезна.