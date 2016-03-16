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Sony не будет продавать PlayStation VR себе в убыток

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Ни для кого не секрет, что и Sony, и Microsoft продают свои консоли по цене, близкой к себестоимости самого устройства, получая основную прибыль за счет продажи игр и сопутствующих сервисов.

С PlayStation VR дела обстоят чуть лучше - в беседе с журналистами Game Informer вице-президент Sony Адам Бойс рассказал, что корпорация планирует получать прибыль непосредственно от продаж устройства виртуальной реальности.

По словам Бойса, даже при цене в $399 PlayStation VR остается прибыльной сама по себе; кроме того, Sony продолжит получать прибыль от продажи ориентированных на VR игр и сопутствующих товаров - уже сегодня продажи PlayStation Camera и PlayStation Move выросли в разы.

Бойс считает, что Sony отлично реализовала свое преимущество, представив цену PlayStation VR уже после презентаций Oculus Rift и HTC Vive. Аналитики предполагают, что за первые два года после старта продаж может быть продано до 8 миллионов PlayStation VR.

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