Sony не будет продавать PlayStation VR себе в убыток

Ни для кого не секрет, что и Sony, и Microsoft продают свои консоли по цене, близкой к себестоимости самого устройства, получая основную прибыль за счет продажи игр и сопутствующих сервисов.



С PlayStation VR дела обстоят чуть лучше - в беседе с журналистами Game Informer вице-президент Sony Адам Бойс рассказал, что корпорация планирует получать прибыль непосредственно от продаж устройства виртуальной реальности.

По словам Бойса, даже при цене в $399 PlayStation VR остается прибыльной сама по себе; кроме того, Sony продолжит получать прибыль от продажи ориентированных на VR игр и сопутствующих товаров - уже сегодня продажи PlayStation Camera и PlayStation Move выросли в разы.



Бойс считает, что Sony отлично реализовала свое преимущество, представив цену PlayStation VR уже после презентаций Oculus Rift и HTC Vive. Аналитики предполагают, что за первые два года после старта продаж может быть продано до 8 миллионов PlayStation VR.