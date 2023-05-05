Создатель Fallout рассказал о роли убежищ: они должны были быть не только домом для своих обитателей

Сказать, что серия Fallout популярна, все равно что не сказать вообще ничего. Первые две игры до сих пор очень популярны, а игры Bethesda, хотя и часто критикуются поклонниками оригинала, также имеют большую базу фанатов. Ключевая роль в каждой части принадлежит убежищам, созданным компанией Vault Tec, но если верить создателю Fallout, их цель заключалась не только в том, чтобы быть домом для их обитателей.
Тим Кейн был ведущим программистом первого Fallout и одним из тех, кто принимал решение о дизайне мира, изображенного в игре. Разработчик запустил канал на YouTube, где он делится информацией, связанной с компьютерными играми.
В рамках одной из таких передач он рассказал о том, почему на самом деле были созданы убежища. Если говорить в общих чертах, то в отдельных частях игры они изображались как удобное убежище, служащее своего рода домом для людей, купивших место в Vault Tec. По словам Кейна, их функция должна была быть гораздо шире.
- Хранилища, также известные как убежища, должны были стать местом, где жители будут разрабатывать технологии для создания космического корабля с ядерным двигателем, чтобы сбежать с разрушенной войной Земли.
- По словам Кейна, целью не будет перевозка людей на другую планету нашей Солнечной системы, потому что, как мы знаем, нет более комфортного места для жизни, чем Земля, даже та, которую поглощает опасная постъядерная радиация.
- По этой причине корабль должен был быть самоподдерживающимся, чтобы будущие поколения могли добраться до дружественной планеты в окрестностях другой звезды. По словам создателя, именно по этой причине в некоторых из них проводились эксперименты - часто жестокие, но необходимые для развития требуемых технологий.
Звучит очень притянуто.
Насколько я помню - убежища не имеют между собой каких-то безопасных путей и раскиданы по всей стране, а следовательно и разработка-строительство космического корабля в них невозможна.
Нет никакой возможности добыть топливо и материалы, нет оборудования для производства электроники, сложных сплавов и композитов. Данные и физ.усилия из-за изоляции не объединить.
Это просто абсурд какой-то - в таких условиях невозможно строительство космического корабля. Максимум - баллистическую ракету можно собрать.
так в убежищах только тестили различные ситуации, а собирали бы в каком нибудь комплексе на аляске и тд
Насколько я помню - убежища просто маскированные концетрационнные лагеря времён Рейха ибо функции у них похожие.
вот именно - в убежищах реализовали различные проекты. Какая в топку сборка ракеты, где? Напомните, в каком убежище готовили будущих астронавтов? Где готовили будущих ракетостроителей? Специалистов-радиоэлектронщиков? Массы сопутствующих профессий, без которых ракета внезапно не полетит? Нигде этого нет. Убежища были для СОЦИАЛЬНЫХ экспериментов. Самых различных. Причем в ходе серии не раз упоминается, что убежища были ширмой и на реальную войну не сильно и рассчитывали. Просто способ собрать подопытных "по своей воле" в этих убежищах. Причем масса убежищ по этой причине попросту "не дожили" до "современности" игры, поскольку рассчитаны были на руководство извне, которое в реальной войне исчезло.
он же сказал что это задумка всего лишь. Она в игру не пошла и игру не строили вокруг этой идеи.
так тогда это не "на самом деле"
а лишь "одна из концепций убежищ", которая была отвергнута. Потому что даже идея "удобного убежища" осталась лишь рекламным лозунгом не соответствующим действительности.
По 1, 2 и 3 частям большая часть убежищ была ориентирована на проведение экспериментов над обитателями, по большей части, социальных. Это привело к тому, что большая часть убежищ была разрушена, а обитатели погибли. По мне, так эти убежища просто не имели возможности разрабатывать технологии космических полетов...
Повесточка изменилась, канон переписывают.
Раньше Fallout высмеивал западную демократию и капитализм, теперь это запрещено. А значит, по новому лору убежища служили великой миссии великой американской нации.
И Анклав вообще хороший, а в разрушении убежищ виноваты русские или китайцы.
того гляди и окажется, что Волт-Тек "просто" хотел всех спасти, но русские/корейские шпиены коварно пробравшиеся в его руководство извратили его благородную миссию, превратив в типичную корпорацию, ставящую эксперименты на людях.
> именно по этой причине в некоторых из них проводились эксперименты - часто жестокие, но необходимые для развития требуемых технологий.
Ну да, особенно в Убежище 69 ( ͡° ͜ʖ ͡°)
А зачем сбегать на другую планету? Типа, одну разрушили и довели до непригодного состояния - пора на следующую, повторять то же самое? Человеки, в таком виде - худшие паразиты в вселенной. Хотя, в такой радикальной форме пока только в фантастике.
да, а дальше начинается сюжет АРК: Genesis part 2
Видимо, раз Авеллона отменили, то вслед за ним и Библию Fallout на мороз выкинули.
"Убежища никогда не предназначались для спасения людей…"
"Убежища были заложены для того, чтобы испытать человечество на прочность. В некоторых из них не хватало синтезаторов пищи, в других оказались только мужчины, а третьи должны были разгерметизироваться уже через шесть месяцев. Для каждого убежища был предусмотрен уникальный набор обстоятельств для изучения поведения людей в данных конкретных условиях."
Ого. Кто то впервые поиграл в фолыч
Прикольный был бы сюжет Аля опять большая войнушка Аля братство стали против НКР /анклава/ легиона и повествование строится на том, что понятно, что никто не выиграет и в ход опять пойдет ядерка. у тебя как у главного героя цель спасти выбранные тобой сообщества и засесть с ними в убежище. Тут много интересных фич можно запилить.
Есть такой фильм 2009 года "2012" называется, вот там реально, в тайне от бедных, для богатых и специалистов, в закрытых гигантских доках-городах строили корабли-ковчеги. Сказочное сравнение небольших, удаленных друг от друга, бункеров с закрытым гигантским объектом размером больше космодрома "БАЙКОНУР".
Принципиально, в мире "FALLOUT" бункера нужны были в крупных городах и производствах военного значения. История "FALLOUT" повествует о атомной войне с использованием, грубо говоря, 1-х атомных бомб сброшенных в японии под конец 2-й мировой войны. По версии "FALLOUT" СССР (НЕ КИТАЙ - ПОЧЕМУ РАЗРАБЫ ДОБАВИЛИ В ИГРУ КИТАЙЦЕВ С КАЛАШАМИ, ЭТО ОТДЕЛЬНЫЙ ВОПРОС, МОЖЕТ СОВЕСТЬ У РАЗРАБОВ ЗАИГРАЛА, ИЛИ СОВР. КИТАЙ СЕЙЧАС), США и ГЕРМАНИЯ обладали современными ядерными технологиями, с временным сдвигом к, грубо, периоду 2-й мировой войны, отсюда и странность выхода героя из бункера через 200-250- ну +300 лет, в целом, в диковатый, но привычный мир до атомной войны, ну кроме мест сброса ЯБ, там радиация зашкаливает. То есть вдали от крупных городов человечество живо и многочисленно на территории игровых СССР, США, ГЕРМАНИИ, ДАЖЕ КИТАЯ, ну и прочих стран. Зачем тогда улетать в космос, не лезь туда где радиация и живи себе спокойно.
Если сейчас закидаем друг друга реальной современной ядеркой, вот тогда ни в бункере не спрячешься, ни на дальнем острове (тоже есть фильм про австралию после атомной войны), о совр. космосе даже речи нет. А в бункер или в метро после такого лучше не соваться - сожрать могут.
В целом радиация это безобидное природное явление, просто большинство живых существ, вкл. человека, на земле эволюционно выработало определенную стойкость к нынешнему уровню излучения. А где-то, во вселенной есть смертельные дозы нормальной,земной, радиации, а то и вообще живут при самых лютых излучениях.
В самом первом Fallout всё-таки показан мир с альтернативной историей и прогресс в виде ретрофутуризма. В этом альтернативном мире война произошла между США и коммунистическим Китаем, так что ещё с того 1997 года врагом при обмене ударами атомных бомб выступал Китай.
Я думаю, это связано с тем, что в 90-е СССР уже не было и поэтому авторы решили уйти от тематики былого противостояния с русскими.
А кроме радиации опасность в мире Fallout представляет вирус ФЭВ (Форсированный Эволюционный Вирус). Именно из-за него и образовались мутанты, а не из-за радиации.
Все правильно, если игровой КИТАЙ дэфакто с РФ (СССР) использовали исключительно запрещенные короткоживущие атомы в ядерных зарядах против США (НАТО) и НАТО в ответку тоже самое. Но такая чистая ядерная война только в сказке возможна, полетит все, даже самые грязные заряды, со стороны КИТАЯ точно.
1997 год, сейчас 2023 год а что в реальности РФ нет или россияне и снг в матрице живут. Не ведитесь на прорехи в сценарии FALLOUT, это их видение. Они тоже оперировали современными данными о мире и создать сносный сценарий про постядерную выживалку, учитывая совр. политику и ядерный потенциал стран, та еще задача. В целом молодцы. Кстати это первая и не последняя игра где РОССИЮ заменяют КИТАЕМ, даже вымышленными странами-врагами, индустрии кино и книг тоже касается.
Что в игре вызывает мутации сложно сказать, вы сами отметили 1997 год, а это биологическое и химическое оружие вдобавок к радиации, сценаристы FALLOUT вместо этого придумали некий ФЭВ как нечто среднее вдобавок к радиации. Надо же было объяснить появление мутантов в (безрадиационных) пустошах. Логично для различных разрушенных лабораторий и высвободившихся вирусов, молодцы.
убежища имели своей целью разные эксперименты над жителями, чтобы посмотреть их выживаемость в разных условиях.
То есть гули на ракете это его реализовання идея? Ну окей, главное не пускайте его к новым частям.