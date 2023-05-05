Создатель Fallout рассказал о роли убежищ: они должны были быть не только домом для своих обитателей ©

Сказать, что серия Fallout популярна, все равно что не сказать вообще ничего. Первые две игры до сих пор очень популярны, а игры Bethesda, хотя и часто критикуются поклонниками оригинала, также имеют большую базу фанатов. Ключевая роль в каждой части принадлежит убежищам, созданным компанией Vault Tec, но если верить создателю Fallout, их цель заключалась не только в том, чтобы быть домом для их обитателей.

Тим Кейн был ведущим программистом первого Fallout и одним из тех, кто принимал решение о дизайне мира, изображенного в игре. Разработчик запустил канал на YouTube, где он делится информацией, связанной с компьютерными играми.

В рамках одной из таких передач он рассказал о том, почему на самом деле были созданы убежища. Если говорить в общих чертах, то в отдельных частях игры они изображались как удобное убежище, служащее своего рода домом для людей, купивших место в Vault Tec. По словам Кейна, их функция должна была быть гораздо шире.