Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong и Naraka: Bladepoint получат DLSS 3 и RTX. Смотрим новые геймплейные ролики

Сегодня NVIDIA поделилась различными анонсами в преддверии конференции Game Developers Conference, которая состоится на следующей неделе. Начнем с того, что одна из самых ожидаемых игр, которая выйдет в 2024 году, Star Wars Outlaws от Ubisoft Massive, выйдет с поддержкой NVIDIA DLSS 3, эффекты трассировки лучей и Reflex.
Еще одна долгожданная игра, запуск которой запланирован на 20 августа, ролевой экшен с открытым миром Black Myth: Wukong, будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) и "полную трассировку лучей", что должно означать трассировку траектории, схожую с Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2.
Эти же функции появятся и в популярной игре Naraka: Bladepoint. Разработчики 24 Entertainment, как ожидается, скоро добавят полную трассировку лучей, начав с трех зон, доступных как в PVP, так и в PVE-режимах, а затем и другие зоны получат такое же обновление.
Затем NVIDIA рассказала о The First Berserker: Khazan, грядущая однопользовательская ролевая игра, основанная на вселенной Dungeon and Fighter, будет поддерживать DLSS 3 и Reflex, когда выйдет на рынок.
Сегодня NVIDIA также выпустила обновление для Portal с RTX, добавив DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) и RTX IO. Ray Reconstruction улучшает точность трассировки лучей, а также отзывчивость динамических световых эффектов. Что касается RTX IO, то NVIDIA утверждает, что время загрузки текстур сокращается до 5 раз, а занимаемый дисковый массив Portal с RTX также уменьшается на 37%.
Sengoku Dynasty уже вышла в раннем доступе с DLSS 3, а Outcast: A New Beginning выйдет завтра с DLSS 2 и DLAA. И наконец, NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) скоро появится в RTX Remix Open Beta.
NVIDIA также поделилась списком еженедельного пополнения GeForce NOW. Вы можете найти его ниже.
- Hellbreach: Vegas (новый релиз в Steam, 11 марта)
- Deus Ex: Mankind Divided (новый релиз в Epic Games Store, бесплатно 14 марта)
- Outcast - A New Beginning (новый релиз в Steam, 15 марта)
- Balatro (Steam)
- PARANORMASIGHT: The Seven Mysteries of Honjo (Steam)
- Space Engineers (Xbox, доступно по PC Game Pass)
- STAR OCEAN THE SECOND STORY R (Steam)
- STAR OCEAN THE SECOND STORY R - DEMO (Steam)
- Warhammer 40,000: Boltgun (Xbox)
В требованиях видимо будет 5090 RTX для фуллХД.
Вуконг жду. По ЗВ давно годного не выходило но в ubisoft веры нет.
убисофт само название говорит о том что они убивают франшизы, которые делают, так они убили ассасин крид например, превратив игру в конвеер. вторая студия после EA по убийству тайтлов.
Ну это делает Ubisoft Massive, которые сделали обе части The Division. Хорошие игры.
В старварс чел, который с энергощитом, эпично упал как дерево.
Отлично. Графон обеспечен
Скиньте линк на ютуб с новым роликом про Star Wars Outlaws, для тех у кого местный трейлер не работает.
Отлично, будет, что отключить как обычно )