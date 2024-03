Star Wars Outlaws, Black Myth: Wukong и Naraka: Bladepoint получат DLSS 3 и RTX. Смотрим новые геймплейные ролики

Сегодня NVIDIA поделилась различными анонсами в преддверии конференции Game Developers Conference, которая состоится на следующей неделе. Начнем с того, что одна из самых ожидаемых игр, которая выйдет в 2024 году, Star Wars Outlaws от Ubisoft Massive, выйдет с поддержкой NVIDIA DLSS 3, эффекты трассировки лучей и Reflex.

Еще одна долгожданная игра, запуск которой запланирован на 20 августа, ролевой экшен с открытым миром Black Myth: Wukong, будет поддерживать NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) и "полную трассировку лучей", что должно означать трассировку траектории, схожую с Cyberpunk 2077 или Alan Wake 2.

Эти же функции появятся и в популярной игре Naraka: Bladepoint. Разработчики 24 Entertainment, как ожидается, скоро добавят полную трассировку лучей, начав с трех зон, доступных как в PVP, так и в PVE-режимах, а затем и другие зоны получат такое же обновление.

Затем NVIDIA рассказала о The First Berserker: Khazan, грядущая однопользовательская ролевая игра, основанная на вселенной Dungeon and Fighter, будет поддерживать DLSS 3 и Reflex, когда выйдет на рынок.

Сегодня NVIDIA также выпустила обновление для Portal с RTX, добавив DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) и RTX IO. Ray Reconstruction улучшает точность трассировки лучей, а также отзывчивость динамических световых эффектов. Что касается RTX IO, то NVIDIA утверждает, что время загрузки текстур сокращается до 5 раз, а занимаемый дисковый массив Portal с RTX также уменьшается на 37%.

Sengoku Dynasty уже вышла в раннем доступе с DLSS 3, а Outcast: A New Beginning выйдет завтра с DLSS 2 и DLAA. И наконец, NVIDIA DLSS 3.5 (Ray Reconstruction) скоро появится в RTX Remix Open Beta.

NVIDIA также поделилась списком еженедельного пополнения GeForce NOW. Вы можете найти его ниже.