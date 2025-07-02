Студия Universal Pictures показала новый кадр из "Никто 2"

Издание Empire поделилось новым кадром из фильма "Никто 2" от студии Universal Pictures.

Сюжет сиквела разворачивается через четыре года после событий первого фильма. Хатч с семьёй отправляется на отпуск в ретро-парк аттракционов Plummerville, но всё идёт не так, как они планировали, когда их дети попадают в неприятности с местной бандой.

В фильме снялись: Боб Оденкирк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун и другие. Мировая премьера "Никто 2" состоится 15 августа.