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ЧАТ

Студия Universal Pictures показала новый кадр из "Никто 2"

AceTheKing AceTheKing

Издание Empire поделилось новым кадром из фильма "Никто 2" от студии Universal Pictures.

Сюжет сиквела разворачивается через четыре года после событий первого фильма. Хатч с семьёй отправляется на отпуск в ретро-парк аттракционов Plummerville, но всё идёт не так, как они планировали, когда их дети попадают в неприятности с местной бандой.

В фильме снялись: Боб Оденкирк, Конни Нильсен, Кристофер Ллойд, Шэрон Стоун и другие. Мировая премьера "Никто 2" состоится 15 августа.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Kokoprime1991
2
losevik

Какое отношение эта новость имеет к игре?

1
Fronyx

Кто кто?

Phoenix87

Не в курсе, а кто режик? Наишуллер как в первом фильме? Первый годный был - Джон Вик подешевле. Как он умудрился подписать туда Шэрон Стоун?