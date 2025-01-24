Ninja Gaiden 2 Black Ninja Gaiden 4 Final Fantasy 7 Rebirth Doom: The Dark Ages The Blood of Dawnwalker Clair Obscur: Expedition 33
ЧАТ

The Verge: Microsoft планирует выпустить в этом году TES IV: Oblivion, Fable, The Outer Worlds 2 и Gears of War: E-Day

AceTheKing
Новости

Том Уоррен, главный редактор издания The Verge, поделился известной ему информацией касательно планов Microsoft и подразделения Xbox на текущий год.

В частности журналист сообщает о том, что помимо известных предстоящих релизов, таких как: Avowed, Doom: The Dark Ages, South of Mignight и Ninja Gaiden 4, Microsoft планирует выпустить в этом году обновлённый The Elder Scrolls 4: Oblivion, релиз которого состоится уже весной или в начале лета текущего года. По его данным, релиз Fable и The Outer Worlds 2 так же запланирован на этот год. Кроме того, в течение последнего года Уоррен слышал о том, что Microsoft намерена выпустить Gears of War: E-Day в 2025 году.

В свою очередь Contraband и Clockwork Revolution могут показать на Xbox Summer Showcase в июне текущего года.

Таким образом, если информация Уоррена подтвердится, то у Microsoft и Xbox получится довольно насыщенный игровой год.

29
40
Комментарии: 40
Ваш комментарий
K0t Felix

TES IV: Oblivion хотелось бы снова перепройти

22
BewitchingBaron

И морровинд! Жду, что может однажды будет официальный ремастер со всеми ДЛС.

4
Александр Гоголев

хотелось бы, но майки в недавнем своем конфе о нем ни слова не сказали. Почему все уверены. что она выйдет в 25 году, я хз.

0
Маркет Плейс

А что мешает, даже на оригинал есть сборки с модами. На Морровинд тоже уже давно сборки существуют, которые преображают до уровня ремастера.

0
K0t Felix Маркет Плейс

Знаю, но хочу посмотреть, что у Беседки выйдет в итоге

0
Маркет Плейс K0t Felix

Движок Скайрима у неё выйдет в итоге, доработанный до версии Старфилд.

0
BewitchingBaron

Обливион и Отер Вордс 2 выглядят интригующе

5
digitalkid

А E-Day и Думец типа не интригующе?

-1
BewitchingBaron digitalkid

Ну для меня - не особо :) Мне больше нравится рпг образное чем стрелялко-бродильное. Хотя это тоже хорошие франшизы. В дум я наигрался в те времена, когда его друг другу на дискетах приносили.

5
digitalkid BewitchingBaron

Ну тогда авовед. Он реально выглядит неплохо как РПГ, если конечно эльфо-геи всё не запомоят.

0
BewitchingBaron digitalkid

Пока там мнения противоречивые. Вон выяснилось, что мир там не такой уж и открытый. Да и потом, после релиза первые пару лет будут ловить баги и пилить длс, логичнее посмотреть и почитать отзывы, а потом уже брать.

0
Pravdarub BewitchingBaron

И в жопу открытый мир. Все равно с ним работать никто не умеет. Главное контент.

0
My life is a game

cлишком много релизов за год, надеюсь потянут

2
Medu3a

Как бы глаз не пытался меня обмануть, меняя местами I и V, ничего не вышло. Но на мгновение коротнуло всë же)

1
Despot_Aspid

Так страницы же есть в STEAM. Значит в течении года и выйдет. Тоже мне "слух". Кто будет создавать страницу в магазине за два года до выхода? Но и переносы никто не отменял)).

1
0ncnjqybr

Обла... Одна из лучших игр всех времен. Улучшить графон, переделать автолевел - и можно врываться как в детстве.

1
Pahant0Ss

Надеюсь выпустят новые гири вместе с ремастерами/ремейками 2-3 частей

1
GTX990

Забавная ситуация. Майки выпускают столько игр интересных на xbox, при этом продажи бокса падают. sony выпускают 1 игру ремастер и и дай боже еще что. При этом продажи ps5 выше.. логика ? Майки красавцы! Пишу, как владелец ps5pro. Хочу xbox)

1
Ahnx

Не понимаю, почему они не выпустили ремастер Oblivion раньше. Ведь Skyrim продали уже много раз.

1
Генерал Анатолий

Ты сам ответил на свой вопрос

4
TILL0910

Так вот к чему было промо в Калифорнии.

1
DarkMoney

Надеюсь ремастер обвилиона не будет в стиле Skyrim AE, а то эти позорные ретекстуры с минимум изменений не вызывают ни какого желания в них играть.(Gta:VC Super Grafon Next Gen 2025 Ultra 4k передает привет-)

1
goodneighbor

Ходили слухи, что для движка будут использовать пятый анрил.

1
Dark1994

Квесты в обле, особенно гильдейские в разы лучше чем в скуриме. Интересно будет ли русская озвучка, сомневаюсь конечно, учтя что сракфилд был даже без ру текста.

1
BaGa-HaCkEr

Из всех продуктов мягкотелых, только Ori и Doom зашел.

Они пытаются все время хайпить на блокбастерах, а на душевные игры просто забивают.

0
Just-a-your-King

Запланировано не значит реализуется, всегда могут перенести хоть в последний момент. Я уверен, что отсутствие даты для гта6 подпортит выпуск всех остальных игр из-за боязни конкуренции.

0
Wolfenstein

обливион уже вышел кстати

0
slim108

Ну джемс. Без фанатизма, но с осторожным оптимизмом. Даст Бог выйдет таки, а то уже больше года обещают. ( понятно что обещают инсайдеры и инфа из слитых документов, сами разрабы пока ничего не анонсировали к сожалению)

0
My life is a game

ну было бы неплохо, а то я так и не прочел 4 часть

Avowed (будет доступна с 18 февраля); -- пиратка скорее всего, так как копия веилгард

Atomfall (будет доступна с 27 марта); -- денуво, посмотреть надо обзоры и если что купить/пасс

South of Midnight (будет доступна с 8 апреля);-- пиратка

Clair Obscur: Expedition 33 (будет доступна с 24 апреля);-- пиратка

DOOM: The Dark Ages (выйдет 15 мая);-- денуво + цена оч дорогая для такой игры - поэтому пасс

The Outer Worlds 2 (выход запланирован на 2025 год); -- тоже сначала надо подождать обзоров и оценок, надежд не очень много

Fable (выход запланирован на 2025 год); -- долгострой какой то, выйдет ли когда нибудь либо хз

Остальное из списка хз что это

-1
Ahnx

Titan Quest 2 на подходе.

0
My life is a game Ahnx

Вид сверху не для меня, не будь в БГ 3 катсцен (как в дивинити 2) - не смог бы пройти

1
CRAZY rock GAME

Gears of War топ, остальные забагованные никому не нужные игры

-3
BraveBarnabas

Борцун с повесткой, я призываю тебя!

(ржу с вас на ночь, вместо Тик-Тока)

-8
CRAZY rock GAME

Задрали вы уже со своей повесткой, просто устанавливай и играй, нет блин какая бы игра не выходила там повестка, не все ли равно 🤔🤔

3
BraveBarnabas CRAZY rock GAME

На повестку мне всё равно. Не нравится - не покупаю!

Но поржать на ночь мне никто не запретит)

0
CRAZY rock GAME BraveBarnabas

Да блин, хреновое у тебя чувство юмора)) Над чем ржать то

0
AlexSEcl CRAZY rock GAME

Борцы с повесткой начинают задалбывать больше самой повестки)

-3
CRAZY rock GAME AlexSEcl

Еще один клоун)

-2