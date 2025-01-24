The Verge: Microsoft планирует выпустить в этом году TES IV: Oblivion, Fable, The Outer Worlds 2 и Gears of War: E-Day

Том Уоррен, главный редактор издания The Verge, поделился известной ему информацией касательно планов Microsoft и подразделения Xbox на текущий год.

В частности журналист сообщает о том, что помимо известных предстоящих релизов, таких как: Avowed, Doom: The Dark Ages, South of Mignight и Ninja Gaiden 4, Microsoft планирует выпустить в этом году обновлённый The Elder Scrolls 4: Oblivion, релиз которого состоится уже весной или в начале лета текущего года. По его данным, релиз Fable и The Outer Worlds 2 так же запланирован на этот год. Кроме того, в течение последнего года Уоррен слышал о том, что Microsoft намерена выпустить Gears of War: E-Day в 2025 году.

В свою очередь Contraband и Clockwork Revolution могут показать на Xbox Summer Showcase в июне текущего года.

Таким образом, если информация Уоррена подтвердится, то у Microsoft и Xbox получится довольно насыщенный игровой год.