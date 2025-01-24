The Verge: Microsoft планирует выпустить в этом году TES IV: Oblivion, Fable, The Outer Worlds 2 и Gears of War: E-Day

Том Уоррен, главный редактор издания The Verge, поделился известной ему информацией касательно планов Microsoft и подразделения Xbox на текущий год.
В частности журналист сообщает о том, что помимо известных предстоящих релизов, таких как: Avowed, Doom: The Dark Ages, South of Mignight и Ninja Gaiden 4, Microsoft планирует выпустить в этом году обновлённый The Elder Scrolls 4: Oblivion, релиз которого состоится уже весной или в начале лета текущего года. По его данным, релиз Fable и The Outer Worlds 2 так же запланирован на этот год. Кроме того, в течение последнего года Уоррен слышал о том, что Microsoft намерена выпустить Gears of War: E-Day в 2025 году.
В свою очередь Contraband и Clockwork Revolution могут показать на Xbox Summer Showcase в июне текущего года.
Таким образом, если информация Уоррена подтвердится, то у Microsoft и Xbox получится довольно насыщенный игровой год.
TES IV: Oblivion хотелось бы снова перепройти
И морровинд! Жду, что может однажды будет официальный ремастер со всеми ДЛС.
хотелось бы, но майки в недавнем своем конфе о нем ни слова не сказали. Почему все уверены. что она выйдет в 25 году, я хз.
А что мешает, даже на оригинал есть сборки с модами. На Морровинд тоже уже давно сборки существуют, которые преображают до уровня ремастера.
Знаю, но хочу посмотреть, что у Беседки выйдет в итоге
Движок Скайрима у неё выйдет в итоге, доработанный до версии Старфилд.
Обливион и Отер Вордс 2 выглядят интригующе
А E-Day и Думец типа не интригующе?
Ну для меня - не особо :) Мне больше нравится рпг образное чем стрелялко-бродильное. Хотя это тоже хорошие франшизы. В дум я наигрался в те времена, когда его друг другу на дискетах приносили.
Ну тогда авовед. Он реально выглядит неплохо как РПГ, если конечно эльфо-геи всё не запомоят.
Пока там мнения противоречивые. Вон выяснилось, что мир там не такой уж и открытый. Да и потом, после релиза первые пару лет будут ловить баги и пилить длс, логичнее посмотреть и почитать отзывы, а потом уже брать.
И в жопу открытый мир. Все равно с ним работать никто не умеет. Главное контент.
cлишком много релизов за год, надеюсь потянут
Как бы глаз не пытался меня обмануть, меняя местами I и V, ничего не вышло. Но на мгновение коротнуло всë же)
Так страницы же есть в STEAM. Значит в течении года и выйдет. Тоже мне "слух". Кто будет создавать страницу в магазине за два года до выхода? Но и переносы никто не отменял)).
Обла... Одна из лучших игр всех времен. Улучшить графон, переделать автолевел - и можно врываться как в детстве.
Надеюсь выпустят новые гири вместе с ремастерами/ремейками 2-3 частей
Забавная ситуация. Майки выпускают столько игр интересных на xbox, при этом продажи бокса падают. sony выпускают 1 игру ремастер и и дай боже еще что. При этом продажи ps5 выше.. логика ? Майки красавцы! Пишу, как владелец ps5pro. Хочу xbox)
Не понимаю, почему они не выпустили ремастер Oblivion раньше. Ведь Skyrim продали уже много раз.
Ты сам ответил на свой вопрос
Так вот к чему было промо в Калифорнии.
Надеюсь ремастер обвилиона не будет в стиле Skyrim AE, а то эти позорные ретекстуры с минимум изменений не вызывают ни какого желания в них играть.(Gta:VC Super Grafon Next Gen 2025 Ultra 4k передает привет-)
Ходили слухи, что для движка будут использовать пятый анрил.
Квесты в обле, особенно гильдейские в разы лучше чем в скуриме. Интересно будет ли русская озвучка, сомневаюсь конечно, учтя что сракфилд был даже без ру текста.
Из всех продуктов мягкотелых, только Ori и Doom зашел.
Они пытаются все время хайпить на блокбастерах, а на душевные игры просто забивают.
Запланировано не значит реализуется, всегда могут перенести хоть в последний момент. Я уверен, что отсутствие даты для гта6 подпортит выпуск всех остальных игр из-за боязни конкуренции.
обливион уже вышел кстати
Ну джемс. Без фанатизма, но с осторожным оптимизмом. Даст Бог выйдет таки, а то уже больше года обещают. ( понятно что обещают инсайдеры и инфа из слитых документов, сами разрабы пока ничего не анонсировали к сожалению)
ну было бы неплохо, а то я так и не прочел 4 часть
Avowed (будет доступна с 18 февраля); -- пиратка скорее всего, так как копия веилгард
Atomfall (будет доступна с 27 марта); -- денуво, посмотреть надо обзоры и если что купить/пасс
South of Midnight (будет доступна с 8 апреля);-- пиратка
Clair Obscur: Expedition 33 (будет доступна с 24 апреля);-- пиратка
DOOM: The Dark Ages (выйдет 15 мая);-- денуво + цена оч дорогая для такой игры - поэтому пасс
The Outer Worlds 2 (выход запланирован на 2025 год); -- тоже сначала надо подождать обзоров и оценок, надежд не очень много
Fable (выход запланирован на 2025 год); -- долгострой какой то, выйдет ли когда нибудь либо хз
Остальное из списка хз что это
Titan Quest 2 на подходе.
Вид сверху не для меня, не будь в БГ 3 катсцен (как в дивинити 2) - не смог бы пройти
Gears of War топ, остальные забагованные никому не нужные игры
Борцун с повесткой, я призываю тебя!
(ржу с вас на ночь, вместо Тик-Тока)
Задрали вы уже со своей повесткой, просто устанавливай и играй, нет блин какая бы игра не выходила там повестка, не все ли равно 🤔🤔
На повестку мне всё равно. Не нравится - не покупаю!
Но поржать на ночь мне никто не запретит)
Да блин, хреновое у тебя чувство юмора)) Над чем ржать то
Борцы с повесткой начинают задалбывать больше самой повестки)
Еще один клоун)