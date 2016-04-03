Комиссия по контролю безопасности потребительских товаров (США) анонсировала об отзыве ноутбуков Toshiba, которые были проданы в период с июня 2011 по январь 2016 года. Причиной стал брак элемента питания, который потенциально может привести к перегреву, оплавлению и самопроизвольному возгоранию компьютера. Речь идёт о 40 различных моделях ноутбуков Toshiba, включая Portege, Satellite и Tecra. В группе риска находится 91 тысяча устройств, проданных на территории США и еще 10 тысяч ноутбуков, проданных в Канаде. CSPC и Toshiba заявили о четырёх случаях возгорания и оплавления батарей в ноутбуках. К счастью, во всех задокументированных случаях обошлось без пострадавших.

Любой, кто попал в программу по замене аккумуляторов, должен обратиться в компанию для получения исправной батареи - если она, разумеется, ещё не сгорела к этому моменту. Не исключено, что некоторые пользователи меняли аккумуляторы самостоятельно или в сервисных центрах, поэтому необходимо провести дополнительную диагностику для выявления бракованного аккумулятора. Полный список дефектных моделей ноутбуков и аккумуляторов приводится на сайте компании. Кроме того, была выпущена бесплатная утилита, которая автоматически анализирует систему и определяет принадлежность к бракованной партии.

Это крупнейший отзыв дефектных аккумуляторов с 2006 года, когда компания Sony объявила о необходимости возврата 10 миллионов бракованных батарей. Ущерб компании тогда составил почти 432 миллиона долларов. Ситуация осложнилась тем, что энергетические элементы японского вендора были использованы в различных устройствах множества компаний: Dell, Hewlett-Packard и Toshiba.