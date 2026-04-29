Утечка бенчмарков показывает, что ноутбук с RTX 5070 12 ГБ от NVIDIA в синтетических тестах соответствует версии с 8 ГБ

Системы на базе GeForce RTX 5070 и RTX 5070 пользуются огромной популярностью. Для решения проблемы нехватки графических процессоров NVIDIA объявила о том, что теперь будет поставлять RTX 5070 с 12 ГБ видеопамяти для мобильных платформ, оснащённых 3 ГБ модулей памяти GDDR7. Существующая версия RTX 5070 для ноутбуков имеет всего 8 ГБ видеопамяти GDDR7, в отличие от настольной версии, которая не только превосходит по конфигурации памяти, но и имеет больший объем чипа.
Новая версия для ноутбуков увеличивает объем памяти графического процессора с 8 ГБ до 12 ГБ GDDR7, предоставляя пользователям дополнительные 4 ГБ видеопамяти для ресурсоёмких задач и игр. Согласно предварительным тестам, 12 ГБ видеопамяти сопоставимы с 8 ГБ. @unikoshardware обнаружил эти результаты тестов в неизвестном источнике, но они доступны на Baidu, что позволяет нам получить предварительное представление о производительности видеокарты до её официального выхода на рынок.
Сообщается, что 12-гигабайтная версия RTX 5070 для ноутбуков идентична 8-гигабайтной версии в тесте TimeSpy, на 2% медленнее в Fire Strike Extreme, идентична в Steel Nomad Light и идентична в Superposition 1080p Extreme. В целом, в синтетических тестах, похоже, нет никакой разницы между версиями с 12 ГБ и 8 ГБ видеопамяти, и следует ожидать аналогичной производительности и в играх.
В задачах искусственного интеллекта, таких как Qwen 3.5 9B Q40, обе версии показывают одинаковую производительность, но в тесте 27B UD IQ2 вариант с 12 ГБ демонстрирует свои истинные возможности, значительно превосходя версию с 8 ГБ благодаря дополнительному объему видеопамяти на 50%. В задачах искусственного интеллекта обычно используется больше памяти, что очевидно в таких случаях, но в играх разницы ожидать не стоит, поскольку RTX 5070 12 ГБ для ноутбуков использует тот же чип GB206 с 4608 ядрами CUDA, 128-битной шиной памяти и пропускной способностью памяти 384 ГБ/с.
Следует помнить, что новый графический процессор не «заменит» версию с 8 ГБ памяти, и обе будут существовать на рынке одновременно. Хотя устройства с 12 ГБ памяти, вероятно, будут стоить дороже.
потому что обьем врам сказватся только на задачах где его должно быть много. на математической мощности гпу это практически не сказватся. наоборот в теории большой обьем врам - скажем по 8гб на модуль что там даст допустим 128гб может замедлить какие то игры которые жрут скажем 4гб
А кто сказал что карта будет мощнее ? Буст будет где памяти не будет хватать.