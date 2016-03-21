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ЧАТ

В Assassin's Creed и Alan Wake теперь можно поиграть и на Xbox One

ANDREI 47 ANDREI 47

Американская корпорация Microsoft представила свежий список игр Xbox 360, которые отныне запускаются и на домашней консоли Xbox One благодаря обратной совместимости. К недавно прибывшем The Witcher 2: Assassins of Kings и Counter-Strike: GO присоединилась довольно неплохие проекты, среди которых:

  • Assassin's Creed
  • Dark Void
  • GRID 2
  • Halo Wars (пока могут запустить только пользователи превью-программы)
  • Alan Wake
  • Pac-Man
  • Castlevania: Symphony of the Night
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3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Your Hair is Beautiful

Лучше бы в лучшую часть серии (AC II) дали поиграть, а не в это скучное говно (AC).

10
Krechet79

Где -=Red Dead Redemption=- ????

3
Treshcore

А в Quantum Break тоже не только не Хуане ;)