В Assassin's Creed и Alan Wake теперь можно поиграть и на Xbox One

Американская корпорация Microsoft представила свежий список игр Xbox 360, которые отныне запускаются и на домашней консоли Xbox One благодаря обратной совместимости. К недавно прибывшем The Witcher 2: Assassins of Kings и Counter-Strike: GO присоединилась довольно неплохие проекты, среди которых:



Assassin's Creed

Dark Void

GRID 2

Halo Wars (пока могут запустить только пользователи превью-программы)

Alan Wake

Pac-Man

Castlevania: Symphony of the Night