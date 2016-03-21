В Assassin's Creed и Alan Wake теперь можно поиграть и на Xbox One

Американская корпорация Microsoft представила свежий список игр Xbox 360, которые отныне запускаются и на домашней консоли Xbox One благодаря обратной совместимости. К недавно прибывшем The Witcher 2: Assassins of Kings и Counter-Strike: GO присоединилась довольно неплохие проекты, среди которых:
- Assassin's Creed
- Dark Void
- GRID 2
- Halo Wars (пока могут запустить только пользователи превью-программы)
- Alan Wake
- Pac-Man
- Castlevania: Symphony of the Night
Лучше бы в лучшую часть серии (AC II) дали поиграть, а не в это скучное говно (AC).
Где -=Red Dead Redemption=- ????
А в Quantum Break тоже не только не Хуане ;)