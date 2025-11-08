По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.
Misery - это игра в жанре выживания в постапокалиптическом мире, появилась в продаже 23 октября и смогла всего за 4 дня достигнуть отметки в 200 000 проданных копий и пика онлайна в 12,291 игроков.
Игру Misery удалили из Steam
По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.
GSC Game World (Компания ущемленных)
Григорович еще тот черт, неудивительно.
пруфы? или будет как в прошлой истории со страйками от gsc?