MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
7.6 13 оценок

Игру Misery удалили из Steam

Глeб Глeб

По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.

Misery - это игра в жанре выживания в постапокалиптическом мире, появилась в продаже 23 октября и смогла всего за 4 дня достигнуть отметки в 200 000 проданных копий и пика онлайна в 12,291 игроков.

csander2025

GSC Game World (Компания ущемленных)

15
FamousAdriel

Григорович еще тот черт, неудивительно.

11
GRENMAN.11

пруфы? или будет как в прошлой истории со страйками от gsc?