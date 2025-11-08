По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.
Misery - это игра в жанре выживания в постапокалиптическом мире, появилась в продаже 23 октября и смогла всего за 4 дня достигнуть отметки в 200 000 проданных копий и пика онлайна в 12,291 игроков.
Игру Misery удалили из Steam после страйка от GSC Game World
GSC Game World (Компания ущемленных)
Григорович еще тот черт, неудивительно.
У вас там в слове "гей" 4 ошибки
пруфы? или будет как в прошлой истории со страйками от gsc?
уже много раз было что в стиме блокировали игры по жалобам мошенников которые отправляли их от лица разработчиков, вряд ли пыс залили жалобу ибо таких игр много, в ней нет ничего уникального кроме того что она залетела в день релиза
херота какая-то, а не пруфы что это сделали именно gsc, опять попытка нагнать хайп на хейте, не удивлюсь что шкила на разрабе сама это и сделала.
GSC конечно тот ещё фрукт, да там и разраб misery далеко не святой, всплыли интересные его высказывания, за что он в ТГ за них извинялся.
Клоуны свой значок решили мне поставить
Чего за высказывания такие? Не слышал
Так а что еще можно ожидать от ущербных, упоротых, обиженных и пробитых дегенератов из GSC, реально хуже разрабов даже сложно найти, обсер на обсере, дебильнейший пиар, не говоря о том что они еще и постоянно врут.
Нинтендо никто не переплюнет))
Не пойму смысла страйкать такое говnо... но с другой стороны нужно своё что-то придумать, а не просто копировать все подряд, ещё и обсирать разработка оригинала.
Кого копировать книги стругацких? у gsc нету вообще прав на эту интеллектуальную собственность, или на эстетику совка/постсовка
Где русский сталкер про инопланетян тогда? Gsc создали свою вселенную вокруг катастрофы на ЧАЭС и свой сюжет про ноосферу, хоть они и взяли некоторые идеи.
Ты не понимаешь, это другое. ))
Там очень интересные вещи он в дискорде постил
позорники-разработчики-сралкера почувствовали угрозу от такой фуфельки?
Впрочем этим они только подтвердили свою ущербность.
Обсуждаемая же игрулька очень легко докажет свою чистоту и вернется в магазин.
Интересно, а что компания считает "своим", что могут сплагиатить? Что является именно их выдумкой? Так-то вся серия в деталях и общих понятиях довольно нагло использует труд Стругацких "Пикник на обочине".
Что же такого стырили "злобные" авторы Мизери? Бродяг по заброшкам? Мутировавших зверей? Пост советский антураж? Странные явления необъяснимой природы? А собственно это нельзя приватизировать и выставлять как свою задумку. Похоже? Да. ГэСэКэ получили сами то, что когда-то сделали с произведением Стругацких.
Икс Мены отукуют