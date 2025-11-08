ЧАТ ИГРЫ
MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
7.1 19 оценок

Игру Misery удалили из Steam после страйка от GSC Game World

Глeб Глeб

По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.

Misery - это игра в жанре выживания в постапокалиптическом мире, появилась в продаже 23 октября и смогла всего за 4 дня достигнуть отметки в 200 000 проданных копий и пика онлайна в 12,291 игроков.

csander2025

GSC Game World (Компания ущемленных)

51
FamousAdriel

Григорович еще тот черт, неудивительно.

35
Destroited
Григорович еще тот черт, неудивительно

У вас там в слове "гей" 4 ошибки

6
GRENMAN.11

пруфы? или будет как в прошлой истории со страйками от gsc?

20
Глeб
8
veilzevil Глeб

уже много раз было что в стиме блокировали игры по жалобам мошенников которые отправляли их от лица разработчиков, вряд ли пыс залили жалобу ибо таких игр много, в ней нет ничего уникального кроме того что она залетела в день релиза

2
GRENMAN.11 Глeб

херота какая-то, а не пруфы что это сделали именно gsc, опять попытка нагнать хайп на хейте, не удивлюсь что шкила на разрабе сама это и сделала.

1
Vetrjak

GSC конечно тот ещё фрукт, да там и разраб misery далеко не святой, всплыли интересные его высказывания, за что он в ТГ за них извинялся.

14
Vetrjak

Клоуны свой значок решили мне поставить

6
Sirhimus

Чего за высказывания такие? Не слышал

saa0891

Так а что еще можно ожидать от ущербных, упоротых, обиженных и пробитых дегенератов из GSC, реально хуже разрабов даже сложно найти, обсер на обсере, дебильнейший пиар, не говоря о том что они еще и постоянно врут.

8
Олег Шандер

Нинтендо никто не переплюнет))

4
SilkySarge

Не пойму смысла страйкать такое говnо... но с другой стороны нужно своё что-то придумать, а не просто копировать все подряд, ещё и обсирать разработка оригинала.

7
Tom[Cat]

Кого копировать книги стругацких? у gsc нету вообще прав на эту интеллектуальную собственность, или на эстетику совка/постсовка

5
SilkySarge Tom[Cat]

Где русский сталкер про инопланетян тогда? Gsc создали свою вселенную вокруг катастрофы на ЧАЭС и свой сюжет про ноосферу, хоть они и взяли некоторые идеи.

6
SoRaS3 SilkySarge

Ты не понимаешь, это другое. ))

1
Эдик Писюкович

Там очень интересные вещи он в дискорде постил

7
smallhell

позорники-разработчики-сралкера почувствовали угрозу от такой фуфельки?
Впрочем этим они только подтвердили свою ущербность.
Обсуждаемая же игрулька очень легко докажет свою чистоту и вернется в магазин.

4
Аристов--Черный

Интересно, а что компания считает "своим", что могут сплагиатить? Что является именно их выдумкой? Так-то вся серия в деталях и общих понятиях довольно нагло использует труд Стругацких "Пикник на обочине".

Что же такого стырили "злобные" авторы Мизери? Бродяг по заброшкам? Мутировавших зверей? Пост советский антураж? Странные явления необъяснимой природы? А собственно это нельзя приватизировать и выставлять как свою задумку. Похоже? Да. ГэСэКэ получили сами то, что когда-то сделали с произведением Стругацких.

4
TallPaxton

Икс Мены отукуют

2
