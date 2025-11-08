Игру Misery удалили из Steam после страйка от GSC Game World

По словам разработчика, причиной удаления стал страйк от компании GSC Game World, являющимися авторами серии S.T.A.L.K.E.R., якобы за нарушение авторских прав. Сейчас идут разбирательства с привлечением юристов и вскоре проект постараются вернуть обратно в цифровой магазин. Впрочем, у владельцев игры до сих пор осталась возможность запуска через свою библиотеку.



Misery - это игра в жанре выживания в постапокалиптическом мире, появилась в продаже 23 октября и смогла всего за 4 дня достигнуть отметки в 200 000 проданных копий и пика онлайна в 12,291 игроков.