ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
8.1 7 оценок

Продажи выживалки Misery в духе S.T.A.L.K.E.R. превысили 222 тысячи копий менее чем за неделю

butcher69 butcher69

Кооперативная выживалка Misery от студии Platypus Entertainment и издательства Ytopia стартовала впечатляюще: продажи игры уже превысили 222 тысячи копий менее чем за неделю. Новинка, выполненная в духе культовой серии S.T.A.L.K.E.R., сразу завоевала внимание игроков благодаря напряжённой атмосфере и увлекательному кооперативному режиму.

Misery предлагает командный выживационный опыт для групп до пяти человек. Игрокам предстоит исследовать опасные руины, создавать оружие и снаряжение, строить убежища и бункеры, а вечерами отдыхать у костра, обсуждая планы на следующий день. Игра сочетает элементы экшена и стратегии выживания, заставляя продумывать каждый шаг в радиационно-опасной зоне.

Пиковое количество одновременных игроков достигло 12 291, что говорит о быстром росте популярности проекта. Misery также участвует в фестивале «Страхи в Steam», где до 3 ноября игроки могут приобрести хоррор-игры с существенными скидками. В честь акции разработчики представили эксклюзивный трейлер, демонстрирующий опасные приключения в мире после ядерной катастрофы.

5
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Xa6apof

🤦‍♂️

2
-zotik-

Дух сталкера, пердеж что ли? Что за кек?)))

1
Alamut95
Кооперативная

Мимо

1
Dart_Zero

Умер от кринжа от этой озвучки в трейлере

Punisher1

Что за мода пошла на пародии культовых игр и ведь покупают пачками их.

saksnboom

Что это я счас посмотрел? "вот и зис?", собственно?