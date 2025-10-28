Продажи выживалки Misery в духе S.T.A.L.K.E.R. превысили 222 тысячи копий менее чем за неделю

Кооперативная выживалка Misery от студии Platypus Entertainment и издательства Ytopia стартовала впечатляюще: продажи игры уже превысили 222 тысячи копий менее чем за неделю. Новинка, выполненная в духе культовой серии S.T.A.L.K.E.R., сразу завоевала внимание игроков благодаря напряжённой атмосфере и увлекательному кооперативному режиму.

Misery предлагает командный выживационный опыт для групп до пяти человек. Игрокам предстоит исследовать опасные руины, создавать оружие и снаряжение, строить убежища и бункеры, а вечерами отдыхать у костра, обсуждая планы на следующий день. Игра сочетает элементы экшена и стратегии выживания, заставляя продумывать каждый шаг в радиационно-опасной зоне.

Пиковое количество одновременных игроков достигло 12 291, что говорит о быстром росте популярности проекта. Misery также участвует в фестивале «Страхи в Steam», где до 3 ноября игроки могут приобрести хоррор-игры с существенными скидками. В честь акции разработчики представили эксклюзивный трейлер, демонстрирующий опасные приключения в мире после ядерной катастрофы.