Разработчики серии S.T.A.L.K.E.R. отозвали жалобу и инди-хит Misery вернулся в Steam

Неделю назад инди-игра Misery, казалось бы, оказалась на грани провала. Ее внезапно удалили с цифровой платформы Steam после того, как разработчик серии S.T.A.L.K.E.R. направили против нее жалобу о нарушении авторских прав. Игра, которая показывала многообещающие результаты с пиком в 12000 одновременных игроков и была на пути к успеху для маленькой студии Platypus Entertainment, оказалась заблокирована.

Разработчики заявили, что обвинения GSC Game World в нарушении их интеллектуальной собственности являются "абсолютно ложными" и пообещали бороться за возвращение игры. Спустя неделю переговоров ситуация изменилась. Разработчик Platypus Entertainment с радостью сообщил, что получил от Steam уведомление об отзыве жалобы и восстановлении игры в магазине. В своем заявлении студия сопроводила новость восторженным: "Мы вернулись!"

Оказалось, что мирное разрешение конфликта потребовало от команды Misery пойти на некоторые изменения. Хотя разработчики по-прежнему настаивают, что их игра не нарушает авторские права GSC по строению мира, сеттингу и персонажам, они признали наличие нескольких спорных моментов.

Речь идет о модели вертолета, которая находилась в файлах игры, но не использовалась в финальной версии, и о кавер-версиях песен из игр S.T.A.L.K.E.R., которые были оперативно удалены. Кроме того, GSC Game World попросила убрать все пасхалки, отсылающие к их франшизе, что разработчики Misery назвали "печальным" решением.

Несмотря на это, итог конфликта можно назвать благоприятным. Инди-студия смогла отстоять свою основную идею и вернуть игру на платформу, а крупный издатель защитил свои активы. Теперь сообщество Misery и сама студия надеются, что игра сможет восстановить тот импульс и популярность, которые она начала набирать до удаления.