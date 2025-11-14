Разработчики серии S.T.A.L.K.E.R. отозвали жалобу и инди-хит Misery вернулся в Steam

Неделю назад инди-игра Misery, казалось бы, оказалась на грани провала. Ее внезапно удалили с цифровой платформы Steam после того, как разработчик серии S.T.A.L.K.E.R. направили против нее жалобу о нарушении авторских прав. Игра, которая показывала многообещающие результаты с пиком в 12000 одновременных игроков и была на пути к успеху для маленькой студии Platypus Entertainment, оказалась заблокирована.
Разработчики заявили, что обвинения GSC Game World в нарушении их интеллектуальной собственности являются "абсолютно ложными" и пообещали бороться за возвращение игры. Спустя неделю переговоров ситуация изменилась. Разработчик Platypus Entertainment с радостью сообщил, что получил от Steam уведомление об отзыве жалобы и восстановлении игры в магазине. В своем заявлении студия сопроводила новость восторженным: "Мы вернулись!"
Оказалось, что мирное разрешение конфликта потребовало от команды Misery пойти на некоторые изменения. Хотя разработчики по-прежнему настаивают, что их игра не нарушает авторские права GSC по строению мира, сеттингу и персонажам, они признали наличие нескольких спорных моментов.
Речь идет о модели вертолета, которая находилась в файлах игры, но не использовалась в финальной версии, и о кавер-версиях песен из игр S.T.A.L.K.E.R., которые были оперативно удалены. Кроме того, GSC Game World попросила убрать все пасхалки, отсылающие к их франшизе, что разработчики Misery назвали "печальным" решением.
Несмотря на это, итог конфликта можно назвать благоприятным. Инди-студия смогла отстоять свою основную идею и вернуть игру на платформу, а крупный издатель защитил свои активы. Теперь сообщество Misery и сама студия надеются, что игра сможет восстановить тот импульс и популярность, которые она начала набирать до удаления.
Эти клоуны со своим охреневшим эго ещё бы на чернобыль в суд подали, я фотки видел там всё по ассетам из их игры построено, точно говорю плагиаторы эти строители припяти всё с игры слизали если следовать логике этих дегенератов из GSC.
Как игру нормально сделать так нет блин выкатили убогую альфа версию и прикинулись вениками мол это полноценный релиз, а как заблочить в стиме инди игру так они первые.
Пасхалки запрещать это полный и не понятный бред.
Обиженки какие , но разве пасхалки они имеют право требовать убрать? Ведь если это просто пасхалки, то они уже не являются интеллектуальной собственностью, типа если просто отсылает к чему то
только визуал с первого playstation
Бл... надо было валить эту мелку студию с концами! Жаль пожалели. Нельзя нашу шедеврльную игру вообще трогать.
Спорный момент. Модель советского вертолета.
т.е. они настолько жалкие клоуны, что копались в коде игры, чтобы найти, за что можно нагадить... Хохлома, чо тут скажешь
Ладно миксованная музыка, но чё они вообще залупились на модель вертолёта, дизайн и разработка которого явно не из заслуга))
такие титаны, СЛОНЫ игровой индустрии испугались нищих инди-детей, слепивших низкополигональную пародию за банку тушенки. нинтенда 2.0 буквально
Эмммм
Френдли файр заметили и видно вернули своего хлопчика)