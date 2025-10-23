Состоялся релиз кооперативного survival-экшена MISERY - духовного наследника Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R.

На ПК состоялся релиз MISERY — нового кооперативного rogue-lite survival-экшена, который объединяет атмосферу Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R. в одном тревожном постапокалиптическом мире.
Игрокам предстоит выживать в Заславской Республике, где после ядерной войны и экспериментов с аномалиями остались лишь разрушенные города, мутировавшие твари и радиационные зоны.
Каждый день — новая вылазка в процедурно генерируемую Зону Отчуждения: заброшенные НИИ, деревни и станции, где на каждом шагу ждут ловушки, враги и непредсказуемые аномалии. Среди опасностей можно найти артефакты с уникальными свойствами, которые помогут в выживании — или сведут с ума.
Бункер служит игрокам базой и домом. Его можно улучшать, строить генераторы, мастерские, выращивать еду и обставлять убежище трофеями из рейдов. Между вылазками можно расслабиться в баре под НИИЗЗО, где выжившие обмениваются историями и редкими находками.
MISERY поддерживает кооператив до 5 игроков, предлагая атмосферное выживание, глубокий крафт и сессионные вылазки, где каждый шаг может стать последним.
одни духовные наследники в последнее время )
Насколько лучше "Сталкера 2" эта игра?
сралкера )) 🤣?э
Тут сложно определить что из вышеперечисленного является игрой в принципе
Да, опечатался)).
наследники с душком
лучше бы я не смотрел скрины - а ведь был крутой мод ..