Состоялся релиз кооперативного survival-экшена MISERY - духовного наследника Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R.

На ПК состоялся релиз MISERY — нового кооперативного rogue-lite survival-экшена, который объединяет атмосферу Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R. в одном тревожном постапокалиптическом мире.

Игрокам предстоит выживать в Заславской Республике, где после ядерной войны и экспериментов с аномалиями остались лишь разрушенные города, мутировавшие твари и радиационные зоны.

Каждый день — новая вылазка в процедурно генерируемую Зону Отчуждения: заброшенные НИИ, деревни и станции, где на каждом шагу ждут ловушки, враги и непредсказуемые аномалии. Среди опасностей можно найти артефакты с уникальными свойствами, которые помогут в выживании — или сведут с ума.

Бункер служит игрокам базой и домом. Его можно улучшать, строить генераторы, мастерские, выращивать еду и обставлять убежище трофеями из рейдов. Между вылазками можно расслабиться в баре под НИИЗЗО, где выжившие обмениваются историями и редкими находками.

MISERY поддерживает кооператив до 5 игроков, предлагая атмосферное выживание, глубокий крафт и сессионные вылазки, где каждый шаг может стать последним.