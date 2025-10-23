ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
5 2 оценки

Состоялся релиз кооперативного survival-экшена MISERY - духовного наследника Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R.

IKarasik IKarasik

На ПК состоялся релиз MISERY — нового кооперативного rogue-lite survival-экшена, который объединяет атмосферу Lethal Company и S.T.A.L.K.E.R. в одном тревожном постапокалиптическом мире.

Игрокам предстоит выживать в Заславской Республике, где после ядерной войны и экспериментов с аномалиями остались лишь разрушенные города, мутировавшие твари и радиационные зоны.

Каждый день — новая вылазка в процедурно генерируемую Зону Отчуждения: заброшенные НИИ, деревни и станции, где на каждом шагу ждут ловушки, враги и непредсказуемые аномалии. Среди опасностей можно найти артефакты с уникальными свойствами, которые помогут в выживании — или сведут с ума.

Бункер служит игрокам базой и домом. Его можно улучшать, строить генераторы, мастерские, выращивать еду и обставлять убежище трофеями из рейдов. Между вылазками можно расслабиться в баре под НИИЗЗО, где выжившие обмениваются историями и редкими находками.

MISERY поддерживает кооператив до 5 игроков, предлагая атмосферное выживание, глубокий крафт и сессионные вылазки, где каждый шаг может стать последним.

7
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
xmyr4ik

одни духовные наследники в последнее время )

3
Котян Сутоевич

Насколько лучше "Сталкера 2" эта игра?

1
xmyr4ik

сралкера )) 🤣?э

2
Aleksey Aleshka

Тут сложно определить что из вышеперечисленного является игрой в принципе

4
Котян Сутоевич xmyr4ik

Да, опечатался)).

1
r0b0tf00t

наследники с душком

1
gliga142

лучше бы я не смотрел скрины - а ведь был крутой мод ..

1
ImpulsiveIsidoros