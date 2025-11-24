Вышло крупное обновление для игры MISERY

В игру MISERY внесли первое обновление с момента её возвращения в Steam. В основном, обновление направлено на исправление различных багов, однако не обошлось и без нового контента:
- Два новых врага в городской зоне;
- Новые локации и точки интереса;
- Новые звуки.
В декабре ожидается релиз большого патча с новым контентом. В настоящий момент игра имеет 80% положительных отзывов и пик онлайна чуть более 2 тысяч игроков за последние сутки.
родилась с мода на Сталкер?
Нет, это самостоятельная
просто был такой мод, его сильно продвигали