ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
MISERY 23.10.2025
Выживание, Инди, Открытый мир, Постапокалипсис, Кооператив
6.2 30 оценок

Вышло крупное обновление для игры MISERY

Глeб Глeб

В игру MISERY внесли первое обновление с момента её возвращения в Steam. В основном, обновление направлено на исправление различных багов, однако не обошлось и без нового контента:

  • Два новых врага в городской зоне;
  • Новые локации и точки интереса;
  • Новые звуки.

В декабре ожидается релиз большого патча с новым контентом. В настоящий момент игра имеет 80% положительных отзывов и пик онлайна чуть более 2 тысяч игроков за последние сутки.

Источник  
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Артем Lion

родилась с мода на Сталкер?

2
Глeб

Нет, это самостоятельная

2
Артем Lion Глeб

просто был такой мод, его сильно продвигали