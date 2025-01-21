Авторы российского аниме-хоррора MiSide заработали на игре более $28 млн

Российская аниме-игра MiSide устроила настоящий фурор не только в СНГ-пространстве, но и во всём мире. Сегодня, 21 января, стало известно, сколько заработали разработчики хоррора, которых, судя по их словам, было всего двое.
Статистику подвёл аналитический сайт VG Insights, который утверждает, что игра с момента релиза собрала 98,5% положительных отзывов, а разработчики обогатились на целых 28 миллионов долларов.
Также портал VG Insights подсчитал количество проданных копий аниме-тайтла – игру купили почти 2,5 миллиона раз.
Напомним, сами авторы MiSide утверждают, что разрабатывали игру лишь вдвоём, при этом не являясь профессиональными геймдевами.
Ранее пользователи сети на сайте Change.org обнаружили петицию, посвящённую развирусившейся хоррор-игре MiSide. Женская половина геймерского сообщества была возмущена «эксплуатацией» персонажей-девушек.
Заслужили. Надеюсь на развитие как самой MiSide, так и творчества авторов в целом.
Удивительно, что мне как человеку сторонящегося аниме-игр, хорроров и инди проектов - эта игра очень зашла. Это уже показатель. Отличный пример хорошо сложенной игры.
Заслуженно)
Это получается игра про аниме-девочку продалась в пять раз больше, чем Test Drive новый
Я бы предложил чутка больше взаимодействий с окружающим миром, и выбора по спасению Мит.
Разрабы сказали, что добавят новые концовки с возможностью выбора спасти другие версии Мит.
Молодцы удачи им в разработки новых игр 👍🤝. Классная игра 👍.
Красавчики!
из-за этой игры я прочно начал изучать жанр визуальных новелл. Вот отстой же, а не игры, по сути своей. Ни геймплея, ни графониума, ни контента, ни вот этих привычных моментов как в современных (или не очень) общепринятых кинематографичных приключениях.
Но нет же
Сначала на два дня растворился в Доки Доки, пресвятая матерь божья, как же я полюбил Монику за её капитальную ёбнутость и разбитую в хлам четвертую стену.
Потом Кара но Шоджо. Взахлёб. вообще круть лютейшая.
Потом Люси
Потом Когда плачут Цикады/Чайки/Аисты
Потом Va-11 Hall-a
Потом Кофе толк
Слэй зе Принцесс, Штейн гейт, Катава Шоджо и, прости господи, Некопара.
Я даже не знаю, благодарить от всей души разрабов Мисайда за то, что они тупо открыли мне новый жанр, который я всегда обходил стороной, потому что не моё это. Или проклинать, потому что теперь я не знаю где мне найти время пройти Год оф Вар, Ластаваз, Джедай Сурвайвор, Хогвартс Легаси, а тут ещё на подходе Кингдом Кам 2, Ласт Эпок наконец-то купил, Драгонагу дебильную эту Вейлгард надо тоже освоить.
Мля я теряюсь.
Поиграй в Maid Mansion. Там не просто много концовок. Каждый твой выбор может повернуть ход сюжета в самых различных направлениях. Маршруты могут сильно отличаться друг от друга. В каких-то можно увидеть то, на что в других маршрутах нет даже намёка.
Релакс мен, у тебя просто болезнь, копрофагия называется
ну вот зачем... я же только начал отходить от запоя...
Спасибо, бро, новеллы с потрахушками я ещё не оценивал
Хорошая шутка, учитывая что я частенько гонял Ассассинов/Фар Краи/КС/Хеллдайвер/Старкрафт/РДР, тоже, то ещё гуано
Забавно то, что в MiSide эпизод с 2D Митой - аккуратный стёб над этими новеллами. Нарочитая графомания, несколько "спрайтов" на все экраны и комментарий самой Миты(безумной) об отстойности таких миров.
Но без злорадства. Видно что, авторы вдохновлялись многими такими проектами, на которые не стесняются оставлять отсылки в игре.
У меня при повторном прохождении Мита в одной из глав сняла трусы. Так и задумано или это баг?
Учитывая комиссии стима и издателей, а так же трудности вывода, разрабы и половины этих денег не увидят это точно.
Сразу видно, что ты далек от всего этого..
28 млн баксов, это почти 3 лярда рублей. Предположим, что разрабы получат "всего" 30%, т.е. 1 лярд рублей. 1 лярд на двоих разрабов. По 500 млн на каждого. Можно до конца жизни ниче не делать и шикарно жить.
Они получат 1% от прибыли. Об этом не так давно было много шумихи. Они (разработчики) сами об этом говорили в дискорде, что вот такие условия контракта. Всё остальное бабло заберёт издатель за вычетом комиссии стима.
Так что зря чела с умным видом заминусили и зря так ехидно высказались "ты далек от всего этого".
1% от 28 миллионов это тоже не мало (на работе столько не заработать, эх)
Но по справедливости(если там реально около пары процентов) это чистой воды грабеж.
Я никогда не поверю в такой бред, что разработчики несколько лет делали игру и потом за 1% ее отдали издателю. Тем более издатели там среднего пошиба. Никто не может предполагать, что игра выстрелит. Вот не выстрелила бы, продавась бы за 1 млн рублей, разрабы бы заработали 10 тыс руб, так чтоль))) То что они там рассказали в дискорде, чтобы налоги не платить, это и я могу рассказать)
оч печально что подобный инди кал ваще чтот зарабатывает, спасибо что убиваете индустрию те кто в эт гвно донатит покупая треш
Ну да, лучше очередной "шедевр" от убейсофта или еа купить
У тебя реально с головой не все в порядке) Из-за таких игр как эта MiSide, вся игровая индустрия на плаву держится. От ААА проектов ничего хорошего ждать уже не приходится.
Да и от АААА тоже сюдя по Skull and Bones
Индустрию убивают убейсофт, сони и биогеи со своим повесточным ааа мусором
Видать ты не в чем не разбираешься, ты вообще видишь что в игро индустрии твориться, как все эти распиаренные ти по мего крутые игры на этих гейм фестах каждый год показывают, вы же их так ждете и где они все? Ты хоть знаешь что такое трешь игры?