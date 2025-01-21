Авторы российского аниме-хоррора MiSide заработали на игре более $28 млн

Российская аниме-игра MiSide устроила настоящий фурор не только в СНГ-пространстве, но и во всём мире. Сегодня, 21 января, стало известно, сколько заработали разработчики хоррора, которых, судя по их словам, было всего двое.

Статистику подвёл аналитический сайт VG Insights, который утверждает, что игра с момента релиза собрала 98,5% положительных отзывов, а разработчики обогатились на целых 28 миллионов долларов.

Также портал VG Insights подсчитал количество проданных копий аниме-тайтла – игру купили почти 2,5 миллиона раз.

Напомним, сами авторы MiSide утверждают, что разрабатывали игру лишь вдвоём, при этом не являясь профессиональными геймдевами.

Ранее пользователи сети на сайте Change.org обнаружили петицию, посвящённую развирусившейся хоррор-игре MiSide. Женская половина геймерского сообщества была возмущена «эксплуатацией» персонажей-девушек.