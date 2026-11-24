Психологический хоррор MiSide доберётся до мобильных устройств. Разработчики объявили о скором релизе игры на iOS и Android и открыли предварительную регистрацию в App Store и Google Play.

MiSide — это хоррор-приключение, которое начинается как милая игра про отношения, но быстро превращается в нечто гораздо более мрачное. Игра стала вирусной благодаря нестандартному сюжету и персонажу Мите. Точная дата мобильного релиза пока не называется, но предрегистрация уже открыта.

Релиз MiSide на мобильных устройствах запланирован на 6 января 2027 года.