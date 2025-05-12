Российская MiSide объединилась с культовой Doki Doki Literature Club в рамках арт-коллаборации

Российский хоррор MiSide объединился с культовой Doki Doki Literature Club в рамках арт-коллаборации, приуроченной к старту творческого конкурса для фанатов обеих игр. Инициатива организована совместно с разработчиками из AIHASTO.

Авторы приглашают всех желающих воплотить своё видение crossover-вселенной двух хорроров, используя любые подходящие форматы: арт, анимацию, поэзию или даже мемы. Работы необходимо публиковать в соцсетях с тегом #DDLCxMiSide.

Организаторы обещают разнообразные призы, включая подписку Discord Nitro, а также Steam-ключи для MiSide и Doki Doki Literature Club.