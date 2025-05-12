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MiSide 11.12.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
9.2 4 039 оценок

Российская MiSide объединилась с культовой Doki Doki Literature Club в рамках арт-коллаборации

butcher69 butcher69

Российский хоррор MiSide объединился с культовой Doki Doki Literature Club в рамках арт-коллаборации, приуроченной к старту творческого конкурса для фанатов обеих игр. Инициатива организована совместно с разработчиками из AIHASTO.

Авторы приглашают всех желающих воплотить своё видение crossover-вселенной двух хорроров, используя любые подходящие форматы: арт, анимацию, поэзию или даже мемы. Работы необходимо публиковать в соцсетях с тегом #DDLCxMiSide.

Организаторы обещают разнообразные призы, включая подписку Discord Nitro, а также Steam-ключи для MiSide и Doki Doki Literature Club.

8
4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
ZAUSA
Работы необходимо публиковать в соцсетях с тегом #DDLCxMiSide.

#DDLCXXXMiSide.

5
Jarvis666

Мне кажется будет куча нейроартов, но ни один не победит, даже не плохой.

3
PitifulMikael

Согласен

AGS37

ну можно сделать отдельно лучший "ручной арт" и "нейросетевой арт"