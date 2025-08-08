У метроидвании Misspell начался плейтест демоверсии

Bones Keeper Studio объявили о начале плейтеста своего красочного платформера Misspell — сейчас можно записаться на участие через страницу игры в Steam.

Misspell — это 2D Metroidvania про рогатую девушку с волшебной лозой вместо руки. Действие происходит на острове Меланор, где древняя магия и таинственная катастрофа изменили всё. Странный кристалл уничтожил цивилизацию, оставив после себя лишь руины и загадочную энергию.

В роли героини вы используете живую магическую лозу, которая впитывает энергию артефактов и дарит новые способности. Это помогает исследовать недоступные уголки острова и сражаться с врагами по-новому. Если любите атмосферные приключения с глубоким миром — Misspell точно стоит вашего внимания!