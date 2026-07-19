Для симулятора выживания Mist Survival вышло крупное обновление с новыми геймплейными механиками

Независимые разработчики из студии Dimension 32 Entertainment симулятора выживания Mist Survival выпустили крупное, техническое обновление под номером 0.7.0.24b. Свежий патч уже стал полностью доступен для скачивания всем владельцам игры на специальной тестовой ветке для совместной игры в цифровом магазине Steam. Основные усилия автора при подготовке этого релиза были сосредоточены на точечном исправлении накопившихся багов, улучшении сетевой синхронизации в кооперативе и внедрении новых систем.

В рамках исправления ошибок разработчик проделал колоссальную работу по стабилизации игрового процесса во время совместных сессий с друзьями. Были полностью устранены неприятные проблемы с отображением переносимых брёвен, рассинхронизацией кодовых замков и некорректным отображением уровня топлива в зажигалках. Изменения коснулись баланса шипованных баррикад, которые теперь наносят урон заражённым, но постепенно ломаются в бою. Также автор починил случайные вылеты во время мистических событий с туманом и ликвидировал баг с бесконечным возрождением ценной добычи.

Важной частью обновления стало расширение списка доступных игровых возможностей и элементов крафта для выживших. Инженеры получили в своё распоряжение полноценный верстак для снаряжения патронов, лазерные целеуказатели для винтовок и пистолетов, а также переработанную систему топлёного жира, который теперь необходимо перерабатывать в канистры с биотопливом.

Кроме того, для первоначального сетевого тестирования стал доступен полноценный жилой прицеп-караван, а в меню контрольных точек добавили удобную опцию принудительной телепортации потерявшихся домашних питомцев и кур.

Параллельно создатель проекта провёл глубокую оптимизацию поведения неигровых персонажей и зомби в те моменты, когда реальные игроки находятся слишком далеко от них. Данный шаг позволил значительно снизить нагрузку на процессор и повысить общую производительность симулятора. Процесс возведения оборонительных сооружений стал заметно плавнее благодаря возможности непрерывно размещать секции заборов без постоянного открытия меню строительства. В будущих обновлениях автор пообещал вернуть и улучшить привычную камеру от третьего лица во время вождения автомобилей.