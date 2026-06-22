Не только Guild Wars 3: вселенную популярной MMO расширят карточной игрой Mistbound

Многие фанаты еще не успели прийти в себя от анонса Guild Wars 3, как франшиза снова напомнила о себе. Студия ArenaNet совместно с компанией NC анонсировала официальный спин-офф — коллекционную карточную игру под названием MISTBOUND: Guild Wars Card Game.

По словам главы ArenaNet Колина Йохансона, проект призван подарить преданным фанатам новый формат совместной игры в PvP-формате, перенеся знакомых персонажей, существ и звуки Тирии в пространство ККИ. Забавно, что создатели называют это «возвращением к корням». Оригинальная MMO Guild Wars в свое время черпала вдохновение именно из карточных механик Magic: The Gathering в вопросах создания гибких билдов для персонажей.

Главной геймплейной отличительной чертой Mistbound станет отход от классической карточной формулы. Сражения в игре будут разворачиваться на динамической тактической сетке размером 5x3. Карты, выставленные на стол, превращаются в живых юнитов и командиров, которых необходимо перемещать каждый ход. Боевая система опирается на позиционирование. Игрокам придется активно использовать механики фланговых обходов, отталкивания и притягивания противников.

Продюсер игры Хван Сон У объяснил такое решение желанием сделать игровой процесс более интуитивным. Разработчики намеренно перенесли стратегическую сложность со чтения длинных и запутанных описаний карт непосредственно на геометрию поля боя.

Помимо рядовых юнитов, на арену смогут выходить легендарные герои Guild Wars в роли командиров с уникальными тактическими умениями. Аналитики геймерской индсутрии уже предполагают, что NC и ArenaNet целят в создание новой киберспортивной дисциплины, способной конкурировать с такими титанами, как Hearthstone. Но вот получится ли у них, узнать можно будет только после выхода игры.

На данный момент MISTBOUND: Guild Wars Card Game не имеет точной даты выхода.