Авторы Mistfall Hunter открыли бету и показали Увядшего рыцаря - новый класс для поклонников тяжелых клинков

Разработчики экстракшн-RPG Mistfall Hunter представили новый игровой класс — Увядшего рыцаря (Withered Knight). Вместе с анонсом был опубликован трейлер персонажа, вооружённого двуручным мечом и следующего строгому кодексу рыцарской чести.

По сюжету Увядшие рыцари когда-то были Розариями королевства Гаенария, однако после падения прежнего порядка превратились в изгнанников, обитающих на суровом Севере. Новый класс станет одним из доступных героев в мире Веаверич, охваченном таинственным туманом Гильденмист после гибели богов.

Одновременно с показом класса авторы запустили бесплатное открытое бета-тестирование. Игроки могут опробовать Mistfall Hunter уже с 15 июня. Полноценный релиз проекта на PlayStation 5 запланирован на 29 июля 2026 года.

Судя по представленным материалам, разработчики продолжают расширять набор игровых архетипов, делая ставку на сочетание мрачного фэнтези, кооперативных сражений и механик жанра extraction.