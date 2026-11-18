Bellring Games показала геймплей тёмного фэнтезийного extraction-экшена Mistfall Hunter: ритуальную дуэль у Священного дерева, бой с Проповедником Солнца, сражение среди огня и смертельные ставки.

Игроки смогут бросить вызов Проповеднику Солнца в поединке, где победить можно только уничтожив противника. В ролике демонстрируется напряжённая схватка в пламени поля боя.

Mistfall Hunter сочетает сражения в духе soulslike с эвакуационными вылазками: для каждого класса можно комбинировать навыки, таланты и экипировку. Проходить опасные территории получится в одиночку или вместе с союзниками, а добычу нужно суметь вынести из боя.

Игра уже доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC.