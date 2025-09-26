Авторы Mistfall Hunter представили карту Solemn Needles и новые детали мифологии

Во время Tokyo Game Show 2025 разработчик Bellring Games поделился свежей информацией о мрачной RPG Mistfall Hunter. В новом трейлере директор проекта Хаолианг «HAO» Чжан поблагодарил игроков за участие в третьем бета-тестировании и раскрыл больше подробностей о будущем игры.

Ключевым анонсом стало появление второй игровой карты — Solemn Needles. Этот священный лес, залитый бледным светом, станет ареной новых испытаний. Здесь игроки впервые встретятся с Divine Anchor, а также исследуют множество уникальных точек интереса. Среди них — труп гиганта, прозванный Hastines’s Fall, который продолжает излучать силу богов, и загадочные Witchery Woods, где скрываются секреты и путь к столкновению с False God.

Чжан также подчеркнул, что команда уделяет особое внимание мифологии мира. Многие детали, разбросанные по игровым локациям, игроки уже начали связывать в целостную картину, раскрывая тайны, связанные с Gyldenmist.

Mistfall Hunter активно тестируется с начала года. Второй этап беты, прошедший весной, был сосредоточен на одиночном режиме и представил новые зоны вроде Ember Iris. Тогда разработчики отказались от автоприцеливания способностей, сделав акцент на механике ручного прицеливания, что повысило требуемый уровень навыков, но добавило глубины боевой системе.

Третье бета-тестирование все еще продолжается и завершится в конце недели. Пока неизвестно, будет ли проведена четвертая фаза или команда сосредоточится на полноценном релизе в 2025 году.

Mistfall Hunter, вдохновленная скандинавской мифологией, предложит выбор классов с уникальными умениями и режим PvPvE, совмещающий сражения с игроками и врагами мира. Игра выйдет на PC и Xbox Series X/S, однако точная дата релиза пока не объявлена.