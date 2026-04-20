Игровая презентация ID@Xbox уже на подходе: новые трейлеры и анонсы покажут 23 апреля

Microsoft совместно с IGN проведут новую презентацию ID@Xbox уже 23 апреля. Трансляция стартует в 20:00 по московскому времени (10:00 PT / 13:00 ET).

Зрителей ждёт насыщенная программа с демонстрацией независимых проектов: покажут новые трейлеры, геймплей и свежие подробности по ряду ожидаемых игр. В числе заявленных — Mistfall Hunter, There Are No Ghosts at the Grand, Aphelion и Solo Leveling Arise: OVERDRIVE.

Презентация обещает стать важной площадкой для инди-разработчиков и показать, какие проекты готовятся к выходу на PC и Xbox.