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Авторы экшен-роглайта Swords & Slippers показали новый тизер с боевой Рапунцель
Новые скриншоты из будущего DLC Южная Дакота для American Truck Simulator - Блэк-Хиллз
Ghost Recon Wildlands получит улучшения для PS5 и Xbox Series уже 6 августа
Авторы Prison Architect анонсировали гибридную экшен-стратегию Arise Dark Lord
По данным надёжного инсайдера, Diablo IV для Switch 2 выйдет в сентябре
Tomb Raider: Legacy of Atlantis не будет доступна для игры на Gamescom 2026
THQ Nordic напомнила о своей презентации, которая состоится 7 августа
Lies of P: Complete Edition вышла на Nintendo Switch 2
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Приз дня: шанс выигрыша увеличен!
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