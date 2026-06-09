Mistfall Hunter делает ставку на тактический хаос: PvPvE-экшен выйдет 29 июля, но главные вопросы уже звучат сейчас

Bellring Games и Bellring Games объявили дату выхода Mistfall Hunter — 29 июля на PlayStation 5, Xbox Series и ПК (Steam). Перед полноценным релизом игроков уже 14 июня ждёт открытое бета-тестирование. И, если судить по описанию, проект явно пытается занять нишу между кооперативным экшеном и напряжённым PvPvE-выживанием, где каждое столкновение — это не просто бой, а проверка на дисциплину и командную синергию.

На фоне множества похожих онлайн-экшенов Mistfall Hunter выделяется не столько сеттингом, сколько попыткой глубже проработать классы и боевые роли. Игроки берут на себя роль «Гильденхантеров», охотящихся на туманных чудовищ в мире Гильденмиста, и могут действовать как в одиночку, так и в отряде из трёх человек. И вот тут уже ощущается знакомая проблема жанра — либо игра раскрывается в кооперативе, либо рассыпается без координации.

Особое внимание разработчики уделяют классу «Увядший рыцарь». Это не просто тяжёлый боец с двуручным мечом, а роль с акцентом на контроль темпа боя: метки, парирования и вытягивание врагов через «направляющий шип». Звучит как попытка добавить тактическую глубину в жанр, где часто побеждает просто скорость реакции. И это, пожалуй, самая интересная часть всей концепции — если механики действительно будут работать, а не останутся теорией на бумаге.

В остальном Mistfall Hunter выглядит как типичный представитель PvPvE-волны, но с упором на роли и командное взаимодействие. И тут важно не количество классов, а то, насколько они реально меняют стиль игры, а не просто добавляют вариативность ради галочки.

Открытая бета стартует 14 июня и станет главным тестом для проекта. И, честно говоря, именно она покажет, сможет ли Mistfall Hunter выйти за рамки «ещё одного кооп-экшена в тумане» или останется среди десятков похожих релизов.