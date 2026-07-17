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Mistfall Hunter 29.07.2026
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица
6.4 44 оценки

Mistfall Hunter получил кинематографический тизер-трейлер

KoRnEr KoRnEr

Студия Bellring Games и издательство Skystone Games выпустили кинематографический трейлер Mistfall Hunter. В мрачном видео показали героев в бою и атмосферу мира, пережившего смерть богов.

Серверы отключены, баги подсчитаны: тестирование Mistfall Hunter официально завершилось

Игроков ждёт extraction-экшен от третьего лица с элементами PvP и PvE в сеттинге тёмного фэнтези. Действие разворачивается в безрадостном мире, окутанном ядовитым туманом. В роли охотников предстоит совершать опасные вылазки на заброшенные территории, чтобы собирать ценные предметы.

Разработчики обещают несколько уникальных классов и зрелищную боевую систему с сочетанием мечей и магии. Для русскоязычных игроков — интерфейс и субтитры на русском.

Два издания, доступные на всех платформах:

  • Стандартное издание — 24,99 доллара, полная базовая версия игры.
  • Делюкс-издание — 39,99 долларов

Базовая игра плюс эксклюзивный бонусный контент:

  • Эксклюзивный костюм: Отрекшийся Скелет
  • Эксклюзивная информация: Побережье кораблекрушений
  • Эксклюзивные серьги: Паутина Судьбы
  • Эксклюзивная поза стоя: Правосудие
  • Эксклюзивные эмоции: Повседневная жизнь Пипа
  • Эксклюзивный аватар: Роса
  • Эксклюзивная рамка для аватара: Легкое перо
  • 2500 Монет Судьбы — внутриигровая валюта для покупки косметических предметов.

Игроки, купившие стандартную версию, могут в любое время перейти на версию Deluxe, чтобы разблокировать тот же бонусный контент.

На всех платформах действует скидка 10% с 30 июля 2026 г. по 12 августа 2026 г. Обратите внимание, что предварительная загрузка не требуется — игра станет доступна с момента запуска.

Релиз Mistfall Hunter состоится 30 июля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.

Трейлеры 7
2
2
Комментарии:  2
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бету закрыли не вовремя ещё проводили технические работы и в бету нельзя было сыграть нормально да ну его покупать и ещё играть в это нет смысла. // Азамат Шехов