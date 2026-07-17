Mistfall Hunter получил кинематографический тизер-трейлер

Студия Bellring Games и издательство Skystone Games выпустили кинематографический трейлер Mistfall Hunter. В мрачном видео показали героев в бою и атмосферу мира, пережившего смерть богов.
Игроков ждёт extraction-экшен от третьего лица с элементами PvP и PvE в сеттинге тёмного фэнтези. Действие разворачивается в безрадостном мире, окутанном ядовитым туманом. В роли охотников предстоит совершать опасные вылазки на заброшенные территории, чтобы собирать ценные предметы.
Разработчики обещают несколько уникальных классов и зрелищную боевую систему с сочетанием мечей и магии. Для русскоязычных игроков — интерфейс и субтитры на русском.
Два издания, доступные на всех платформах:
- Стандартное издание — 24,99 доллара, полная базовая версия игры.
- Делюкс-издание — 39,99 долларов
Базовая игра плюс эксклюзивный бонусный контент:
- Эксклюзивный костюм: Отрекшийся Скелет
- Эксклюзивная информация: Побережье кораблекрушений
- Эксклюзивные серьги: Паутина Судьбы
- Эксклюзивная поза стоя: Правосудие
- Эксклюзивные эмоции: Повседневная жизнь Пипа
- Эксклюзивный аватар: Роса
- Эксклюзивная рамка для аватара: Легкое перо
- 2500 Монет Судьбы — внутриигровая валюта для покупки косметических предметов.
Игроки, купившие стандартную версию, могут в любое время перейти на версию Deluxe, чтобы разблокировать тот же бонусный контент.
На всех платформах действует скидка 10% с 30 июля 2026 г. по 12 августа 2026 г. Обратите внимание, что предварительная загрузка не требуется — игра станет доступна с момента запуска.
Релиз Mistfall Hunter состоится 30 июля 2026 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
бету закрыли не вовремя ещё проводили технические работы и в бету нельзя было сыграть нормально да ну его покупать и ещё играть в это нет смысла. // Азамат Шехов