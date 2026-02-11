Mistfall Hunter выйдет на PS5 вместе с ПК и Xbox в июле 2026 года

Mistfall Hunter официально выйдет на PlayStation 5 в июле 2026 года. Ранее экшен-RPG с элементами extraction была заявлена только для ПК и Xbox, однако разработчики из Bellring Games подтвердили полноценный мультиплатформенный релиз.

Это дебютный проект студии, издаваемый компанией Skystone, и один из самых масштабных тайтлов в её портфеле. Игра предложит PvPvE-геймплей от третьего лица с упором на экшен, классовую систему и кооператив до трёх человек.

По описанию в Steam, игрокам предстоит собирать снаряжение, комбинировать навыки и таланты, сражаться с монстрами и другими игроками, а затем пытаться выбраться с добычей. Успешная эвакуация — ключевой элемент прогрессии.

Разработчики также сообщили, что к запуску в июле игроков ждут новые типы оружия, тематический режим, дополнительный уровень сложности, боевой пропуск, рейтинговая система и расширенный бестиарий. Точная дата релиза пока не названа.