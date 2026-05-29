Мрачный экшен-RPG Mistfall Hunter получил трейлер игрового процесса выделяющий несколько ключевых особенностей проекта

Mistfall Hunter готовится представить игрокам суровый и беспощадный мир, где главными мотивами становятся жадность и борьба за выживание. Судя по всему, это будет не просто очередная экшен-RPG, а проект, который ставит во главу угла не только мастерство владения оружием, но и рискованные моральные компромиссы.

Действие разворачивается в мире, погрязшем в хаосе, где единственной валютой является сила. Игроки берут на себя роль Гильденмистера (Gyldhunter) — охотника за сокровищами, который не гнушается ничем ради достижения цели. В этом мрачном фэнтези вам предстоит противостоять не только другим претендентам на трофеи, но и таинственной и всепоглощающей Гильденмисту (Gyldenmist) — туману, который разлагает всё на своём пути. Именно эта двойная угроза создает основное напряжение: нужно быть готовым как к PvP-схваткам, так и к вызовам, которые бросает сама среда.

Главная "фишка" Mistfall Hunter — это классы персонажей, каждый из которых предлагает уникальный стиль игры. Выбор класса напрямую влияет на тактику и на то, какую роль вы будете выполнять в команде:

Волшебник (Sorcerer/Hechicero): Мастер стихий, способный уничтожать врагов на расстоянии, нанося огромный урон по площади.

Теневой удар (Shadowstrix): Скрытный и смертоносный класс, полагающийся на скорость, скрытность и критический урон из тени.

Провидец (Seer/Vidente): Поддерживающий класс с уникальными способностями, которые помогают команде и дезориентируют врагов.

Черная стрела (Blackarrow): Эксперт по дальнему бою, использующий лук для точных и мощных выстрелов.

Наемник (Mercenary): Сбалансированный боец ближнего боя, способный выдерживать удары и наносить их в ответ, универсальный класс.

Каждый класс обладает собственным деревом талантов и слотом для уникальных самоцветов, что открывает широкие возможности для кастомизации под конкретный стиль игры. Боевая система делает упор на точные атаки и комбинации ударов, позволяя использовать тактические предметы для достижения преимущества.

Отличительной особенностью Mistfall Hunter является механика, которая добавляет элемент предательства и самопожертвования даже в кооперативном режиме. Вся добыча, найденная в рейде, может быть передана одному из членов отряда. Это позволяет одному игроку получить максимальную выгоду и шанс на "последний шанс" вырваться из-под влияния Гильденмиста. Однако такая механика неизбежно порождает недоверие: всегда есть риск, что товарищ по команде, получив все сокровища, просто бросит остальных.

Mistfall Hunter выйдет в июле 2026 года на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.