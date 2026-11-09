Огненные зоны и новое оружие - представлен второй сезон Mistfall Hunter

Студия Bellring Games представила геймплейный трейлер второго сезона Mistfall Hunter — мрачной фэнтезийной экшен-RPG с механикой эвакуации. Обновление под названием Fires of the Past выйдет 11 ноября 2026 года и принесёт новые испытания, оружие и улучшения игровых систем.

Одним из главных нововведений станет появление опасных огненных зон в локации Hallowgrove. Игрокам придётся не только сражаться с монстрами и другими охотниками, но и учитывать распространяющееся пламя, которое способно перекрывать привычные маршруты.

Арсенал пополнится дротиками (Javelin) — новым типом оружия для класса Blackarrow. Их можно использовать для дальних атак, в том числе заряженных бросков, а также в ближнем бою. Это позволит разнообразить тактику сражений и по-новому комбинировать способности персонажей.

Помимо этого, разработчики обещают улучшения серверной инфраструктуры, изменения баланса и переработку системы наград. Во втором сезоне также планируется увеличить количество добычи, которую игроки смогут находить во время вылазок.

Второй сезон Mistfall Hunter стартует 11 ноября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Основные нововведения разработчики продемонстрировали в свежем геймплейном трейлере.