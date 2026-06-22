Серверы отключены, баги подсчитаны: тестирование Mistfall Hunter официально завершилось

Согласно официальному уведомлению в сообществе Steam, сегодня в 13:00 по московскому времени, разработчики многопользовательского экшена Mistfall Hunter полностью отключили серверы и завершили этап тестирования. Все накопленные в ходе проверок игровые данные пользователей были безвозвратно удалены. Создатели тепло поблагодарили аудиторию за участие, но честно признали, что текущая тестовая сборка оказалась недоработанной и страдала от серьёзных проблем со стабильностью.

Мы приносим искренние извинения за то, что эта тестовая сборка оказалась недоработанной и имела проблемы со стабильностью. Мы понимаем, что это вызвало сильное разочарование.

В качестве извинения за технические неполадки и для напоминания себе об ответственности разработчики создали специальную социальную эмоцию под названием «Это фича!», которую бесплатно раздадут всем участникам прошедшего тестирования во время полноценного релиза. Этот цифровой подарок зафиксируют за учётными записями игроков и будут использовать внутри студии как постоянный маркер того, что оптимизация клиента всегда должна оставаться в приоритете.

Несмотря на проблемы с сетевым кодом, авторы получили огромное количество отзывов и зарегистрировали каждую найденную ошибку. Так же команда пообещала до релиза выпустить подробный отчёт по итогам мероприятия и провести презентацию контента, который появится в финальной версии. Официальный выход Mistfall Hunter запланирован на 30 июля текущего года, а окончательную стоимость проекта огласят позже.