Соблазнительные девушки-монстры заманивают в мрачный мир экшена Mistfall Hunter

Разработчики из студии Bellring Games поделились свежей информацией о своем грядущем многопользовательском PvPvE-экшене на выживание — Mistfall Hunter. Команда опубликовала пятый выпуск официального дневника разработки, проливающего свет на результаты закрытых тестирований и раскрывающего неожиданно пикантные визуальные источники вдохновения для монстров своего мира.

Действие игры разворачивается в постапокалиптическом фэнтезийном мире, разрушенном в результате разрушительной войны богов. Игроки берут на себя роль «золотых охотников» — падших бывших героев, возвращенных к жизни таинственной маленькой девочкой для сбора волшебного песка в застилающем руины смертоносном тумане. Собираясь в отряды до трех человек или сражаясь в одиночку, геймерам в матче от третьего лица предстоит конкурировать в сборе ценных ресурсов, выбивая лут как из огромных местных боссов, так и устраняя параллельные команды конкурентов в рамках типичной системы экстракшена.

Как сообщается, в середине апреля студия провела крайне важный раунд малого закрытого тестирования игры. Основной целью разработчиков стал тест удовлетворенности обновленной «особой» системы боя, обкатка геймплея в лесной зоне без привычной и изрядно надоевшей сужающейся на карте кольцевой границы «безопасной зоны», а также тщательное изучение практических ощущений от геймплея класса Рыцаря с его могучим двуручным мечом в условиях живых баталий игроков против агрессивных компьютерных болванчиков. Отдельной гордостью студия отметила серьезный прорыв в перенастройке схемы управления, после учета негативных отзывов и предложений от игроков.

Большим сюрпризом для самих разработчиков стал поразительно высокий уровень вовлеченности мужской половины тестовой аудитории к одной-единственной фракции противников — к чудовищам расы Жрецов Душ. Видя ошеломительный ажиотаж в сообществе игроков, заваливших фидбек скриншотами этого существа, создатели опубликовали серию ранних скульптинг-концептов из движка. Как призналась команда, они намерено балансировали дизайн этих охотниц между тотемическим искусством из древней культуры аборигенов Латинской Америки и опасным варварским звериным животным инстинктом диких женщин-оборотней. Для реалистичности анимаций и грации передвижений этого монстра команда привлекла китайскую танцевальную звезду из социальных сетей — xixiyusakana. Девушка подарила птице-женщине плавность кошки по время создания студийного motion-capture макета скелета для движка.

Запуск Mistfall Hunter запланирован на июль этого года для ПК, PS5 и Xbox.