Стартовал новый бета-тест ролевого экшена Mistfall Hunter в духе Dark Souls

Студия Bellring Games объявила о начале второго открытого бета-тестирования ролевого экшена Mistfall Hunter. Оно продлится две недели, а принять участие можно, запросив доступ в Steam.

Действие Mistfall Hunter развернется во вселенной, вдохновленной скандинавской мифологией. В мире игры произошел Рагнарек — апокалипсис, приведший к гибели богов. Кровь высших существ превратилась в золотой туман, который извратил всех, кто уцелел в бойне. У немногих выживших людей появляется надежда с приходом Росы — загадочной девушки, способной возрождать мертвых.

Главный герой будет одним из этих восставших воинов — Охотником на искаженных существ. Цель таких бойцов — добыть субстанцию под названием Gyldenblod, чтобы напитать увядающие корни Мирового Древа и вернуть покой во вселенную.

Mistfall Hunter выпустят в 2025 году на PC и Xbox Series X|S. Игра сочетает в себе черты двух жанров — соулслайка и экшена с эвакуацией. В охоте за лутом игроки смогут нападать не только на монстров, но и друг на друга. Если же смельчак погибнет в пути, добыча будет потеряна.

Проходить Mistfall Hunter можно будет в компании двух друзей. В битвах бок о бок будет преимущество: товарищи смогут выполнять совместные боевые комбо.