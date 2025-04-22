Стартовал новый бета-тест ролевого экшена Mistfall Hunter в духе Dark Souls

Студия Bellring Games объявила о начале второго открытого бета-тестирования ролевого экшена Mistfall Hunter. Оно продлится две недели, а принять участие можно, запросив доступ в Steam.
Действие Mistfall Hunter развернется во вселенной, вдохновленной скандинавской мифологией. В мире игры произошел Рагнарек — апокалипсис, приведший к гибели богов. Кровь высших существ превратилась в золотой туман, который извратил всех, кто уцелел в бойне. У немногих выживших людей появляется надежда с приходом Росы — загадочной девушки, способной возрождать мертвых.
Главный герой будет одним из этих восставших воинов — Охотником на искаженных существ. Цель таких бойцов — добыть субстанцию под названием Gyldenblod, чтобы напитать увядающие корни Мирового Древа и вернуть покой во вселенную.
Mistfall Hunter выпустят в 2025 году на PC и Xbox Series X|S. Игра сочетает в себе черты двух жанров — соулслайка и экшена с эвакуацией. В охоте за лутом игроки смогут нападать не только на монстров, но и друг на друга. Если же смельчак погибнет в пути, добыча будет потеряна.
Проходить Mistfall Hunter можно будет в компании двух друзей. В битвах бок о бок будет преимущество: товарищи смогут выполнять совместные боевые комбо.
он уже шел когда доступ к игре дали они технические работы начали. клоуны.
игра так себе даже запускать не стоит как и половина "соусов" что наклепали
"золотой туман...."
кароче это парагон какойто +дарк данжен+ данжен даркнес
Зачем пишут в духе ДС? Где там дух ДС? Или у нас кроме как ДС нету хардкорных игр. Жанр хардкорных рпг не от ДС пошел)
П.С А вот сеттинг мне нравится этой игры
В духе ДС? Это больше на батлрояль похоже... Бойовка кривая, пытаешься ставить блок, так тебя пробивают, противники деревянные, а игра скучная то ужаса...
Справа похож на Геральта
Сразу скип. Думал, что-то интересное