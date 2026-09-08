В Mistfall Hunter хотят изменить ограничения на экипировку в двух режимах - разработчики запустили голосование

Разработчики Mistfall Hunter решили пересмотреть действующие ограничения на экипировку, чтобы сделать подбор игроков более справедливым и разнообразить игровой процесс на разных уровнях сложности. Пока команда рассматривает два варианта изменений и предлагает сообществу выбрать наиболее подходящий.

Для Hallowgrove на сложности Chaos разработчики предлагают повысить максимальный уровень качества экипировки до Epic включительно. В Brandrgarde на обычной сложности, напротив, хотят установить ограничение до Excellent, но разрешить использовать боевые сумки Novice, Advanced и Pro Combat Bags.

По задумке разработчиков, такое разделение позволит лучше распределить игроков в зависимости от уровня их снаряжения и сделать матчи более сбалансированными.

Окончательное решение пока не принято. Разработчики запустили голосование, в котором игроки могут высказать своё мнение по поводу будущих ограничений. Команда также готова рассмотреть дополнительные предложения и отзывы сообщества, прежде чем окончательно изменить правила для этих двух режимов.