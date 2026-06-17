В новом геймплейном трейлере показали боевую систему Mistfall Hunter - парирование, магия и разнообразные классы

В преддверии полноценного релиза, запланированного на 29 июля, разработчики Mistfall Hunter представили свежий геймплейный трейлер, посвящённый боевой системе игры. Ролик, выпущенный в рамках закрытого бета-тестирования, демонстрирует ключевые механики сражений, которые уже успели оценить участники теста.

Разработчики делают акцент на динамичных и техничных сражениях. В основе боевой системы лежат механики парирования и уклонения, которые, по отзывам игроков, напоминают геймплей Sekiro: Shadows Die Twice. Каждый враг обладает хорошо проработанной анимацией и узнаваемыми смертоносными атаками, что требует от игрока изучения паттернов и точного расчёта времени.

Игрокам доступны различные стили ведения боя. В зависимости от выбранного класса можно:

Использовать магию для атак на расстоянии.

Играть за «танка», способного выдерживать большое количество урона.

Полагаться на скорость и точность ударов мечом, сражаясь с противниками, которые в несколько раз превосходят героя по размеру.

Гибкая система развития персонажа позволяет адаптировать стиль игры под индивидуальные предпочтения.

В трейлере показаны разнообразные противники, каждый из которых требует особого подхода. Разработчики подчёркивают, что враги не являются «пушечным мясом» — они обладают уникальными атаками и требуют от игрока тактического мышления.

Полноценный релиз Mistfall Hunter состоится 29 июля 2026 года на платформах PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Открытое бета-тестирование уже началось, и разработчики приглашают всех желающих опробовать игру.