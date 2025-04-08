Второй бета-тест экшен-RPG Mistfall Hunter стартует 21 апреля на ПК

Студия Bellring Games объявила о проведении второго бета-теста экшен-RPG Mistfall Hunter. Тестирование пройдет с 21 по 27 апреля 2025 года на платформе Steam, где уже доступна страница игры. Чтобы принять участие, достаточно подать заявку через Steam.

Mistfall Hunter — это мрачная экшен-RPG от третьего лица с элементами PvPvE и экстракшн-механиками, вдохновлённая скандинавской мифологией. Игроки сразятся с чудовищами, соперниками и соберут ресурсы, чтобы благополучно эвакуироваться с награбленным.

В новой бете появятся улучшения игрового процесса, кооперативный режим и новые классы. Разработчики обещают учесть фидбек с предыдущего этапа тестирования. Полноценный релиз Mistfall Hunter ожидается в 2025 году на ПК и Xbox Series X|S.