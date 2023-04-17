Рогалик MISTROGUE: Mist and the Living Dungeons выходит в раннем доступе 24 апреля ©

Рогалик-экшн MISTROGUE: Mist and the Living Dungeons выйдет в раннем доступе для ПК в Steam 24 апреля, сообщил разработчик Polyscape. В настоящее время доступна демоверсия.

Выпуск раннего доступа включает в себя все основные функции, необходимые для игры, и контент, важный для реализации концепции игры, например, системы и функции для исследования подземелий, торговли предметами за деньги, создания навыков и сражений с интеллектуальными врагами.

В полной версии будет добавлено больше контента, такого как новое оборудование, навыки и системы, такие как система ловушек, система карт подземелий и система усиления снаряжения.

Ожидается, что ранний доступ продлится около шести месяцев, но это может измениться в зависимости от отзывов игроков и количества контента, который Polyscape решит включить в финальную версию игры.

MISTROGUE: Mist and the Living Dungeons — это новый тип стратегической игры в жанре roguelike, для которой характерны «живые подземелья», структура которых меняется в реальном времени.

В «живых подземельях» комнаты и проходы динамически генерируются у вас на глазах. Он также может поставить ловушку, например привести вас в «Дом монстров», наполненный опасными монстрами. Вы сражаетесь в живых подземельях, используя жизненно важное оборудование и навыки, а также «Камень лабиринта», который позволяет вам изменять структуру подземелья.

500 лет назад королевство должно было быть уничтожено бедствием. Маги королевства попытались запечатать его в лабиринте и наложили на лабиринт запретное заклинание, чтобы изменить его форму, чтобы не спровоцировать бедствие. Королевство сумело пережить бедствие, но запретное заклинание оживляет лабиринт. Позже влияние магии достигло самого королевства, которое разрушило его и превратило в живое подземелье. 500 лет спустя молодой охотник за сокровищами Мист, живущий в Лутгаре, решил сразиться, чтобы раскрыть тайну королевства.