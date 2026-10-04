Древние культы и мировые столицы: анонсирован рисованный детектив Mithra

Разработчики из студии Seventh Disorder представили свой новый амбициозный проект — Mithra. Это приключенческая мистическая игра, выполненная в уникальном рисованном стиле (hand-drawn), которая предложит игрокам погрузиться в запутанное детективное расследование.

В Mithra геймерам предстоит примерить на себя роль детектива и раскрыть масштабный заговор древнего культа. Чтобы собрать все зацепки и распутать клубок тайн, игрокам предстоит отправиться в полноценную мировую одиссею и посетить три детально воссозданных мегаполиса: Лондон, Пекин и Рим.

Глубокий мистический сюжет: История мастерски балансирует на грани между древними мифами и суровой реальностью.

Колоритные персонажи: По ходу расследования игроки встретят множество эксцентричных героев, каждый из которых может как помочь в поиске ответов, так и запутать следствие.

Атмосферный визуал: Весь мир игры, от туманных улиц Лондона до исторических кварталов Рима, отрисован вручную.

Точная дата релиза Mithra пока не сообщается, но у игры уже появилась официальная страница в Steam, где её можно добавить в список желаемого.