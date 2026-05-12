Дизайнер Saber Interactive раскритиковала игроков за недовольство геймплеем Mixtape

Недавно дизайнер интерфейсов из студии Saber Interactive Карина Ли поделилась своим впечатлением об игре Mixtape. В 1 из своих публикаций она назвала проект великолепным интерактивным кино, где музыка формирует игровой опыт. При этом разработчик резко высказалась в адрес тех пользователей, которые жалуются на недостаток активного игрового процесса. Она посоветовала недовольным геймерам закрыть интернет.
Заявление Карины вызвало бурное обсуждение среди аудитории. Некоторые представители индустрии поддержали дизайнера и отметили, что существует множество жанров, и далеко не везде требуется постоянно нажимать кнопки. Однако большинство комментаторов выразили несогласие с позицией сотрудницы Saber Interactive. 1 из пользователей удивился, как можно уместить концепции интерактивного кино и формирования игрового опыта в 1 предложении.
Геймеры указали на то, что проекты с управлением в 0 кнопок и абсолютно линейным повествованием правильнее называть фильмами, а не видеоиграми. Игроки также отметили странность ситуации, при которой профильный разработчик осуждает аудиторию за желание активно участвовать в процессе. Часть комментаторов заявила, что подобный контент можно посмотреть на видеоплатформах, ничего при этом не потеряв. По мнению критиков, если продукт продается за деньги, в нем должен присутствовать геймплей.
Я тоже с ней согласен
Хз что за хейт к игре, хоть она и короткая, но дарит классные эмоции от прохождения, отличная атмосфера в игре и довольно стильная
Задолбали, че так много внимания к какой-то проходной "игре"
Да плевать всем на игру (пик онлайна в стиме меньше 2500, и никакие критиканы этого не изменят), продажные журналюхи, вот что вызывает раздражение.
кто же виноват в провале? да как всегда потребитель, геймер, клиент, чернь, но не барин, он ошибаться не может