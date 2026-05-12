Дизайнер Saber Interactive раскритиковала игроков за недовольство геймплеем Mixtape

Недавно дизайнер интерфейсов из студии Saber Interactive Карина Ли поделилась своим впечатлением об игре Mixtape. В 1 из своих публикаций она назвала проект великолепным интерактивным кино, где музыка формирует игровой опыт. При этом разработчик резко высказалась в адрес тех пользователей, которые жалуются на недостаток активного игрового процесса. Она посоветовала недовольным геймерам закрыть интернет.

Заявление Карины вызвало бурное обсуждение среди аудитории. Некоторые представители индустрии поддержали дизайнера и отметили, что существует множество жанров, и далеко не везде требуется постоянно нажимать кнопки. Однако большинство комментаторов выразили несогласие с позицией сотрудницы Saber Interactive. 1 из пользователей удивился, как можно уместить концепции интерактивного кино и формирования игрового опыта в 1 предложении.

Геймеры указали на то, что проекты с управлением в 0 кнопок и абсолютно линейным повествованием правильнее называть фильмами, а не видеоиграми. Игроки также отметили странность ситуации, при которой профильный разработчик осуждает аудиторию за желание активно участвовать в процессе. Часть комментаторов заявила, что подобный контент можно посмотреть на видеоплатформах, ничего при этом не потеряв. По мнению критиков, если продукт продается за деньги, в нем должен присутствовать геймплей.