ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Mixtape 07.05.2026
Адвенчура, От третьего лица
4.9 56 оценок

Дизайнер Saber Interactive раскритиковала игроков за недовольство геймплеем Mixtape

Extor Menoger Extor Menoger

Недавно дизайнер интерфейсов из студии Saber Interactive Карина Ли поделилась своим впечатлением об игре Mixtape. В 1 из своих публикаций она назвала проект великолепным интерактивным кино, где музыка формирует игровой опыт. При этом разработчик резко высказалась в адрес тех пользователей, которые жалуются на недостаток активного игрового процесса. Она посоветовала недовольным геймерам закрыть интернет.

Заявление Карины вызвало бурное обсуждение среди аудитории. Некоторые представители индустрии поддержали дизайнера и отметили, что существует множество жанров, и далеко не везде требуется постоянно нажимать кнопки. Однако большинство комментаторов выразили несогласие с позицией сотрудницы Saber Interactive. 1 из пользователей удивился, как можно уместить концепции интерактивного кино и формирования игрового опыта в 1 предложении.

Геймеры указали на то, что проекты с управлением в 0 кнопок и абсолютно линейным повествованием правильнее называть фильмами, а не видеоиграми. Игроки также отметили странность ситуации, при которой профильный разработчик осуждает аудиторию за желание активно участвовать в процессе. Часть комментаторов заявила, что подобный контент можно посмотреть на видеоплатформах, ничего при этом не потеряв. По мнению критиков, если продукт продается за деньги, в нем должен присутствовать геймплей.

28
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Константин335

Я тоже с ней согласен

23
Benef108

Хз что за хейт к игре, хоть она и короткая, но дарит классные эмоции от прохождения, отличная атмосфера в игре и довольно стильная

20
vertehwost

Задолбали, че так много внимания к какой-то проходной "игре"

13
smallhell

Да плевать всем на игру (пик онлайна в стиме меньше 2500, и никакие критиканы этого не изменят), продажные журналюхи, вот что вызывает раздражение.

9
Властелин Сосцов

кто же виноват в провале? да как всегда потребитель, геймер, клиент, чернь, но не барин, он ошибаться не может

7
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ