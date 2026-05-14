Игроки высмеяли защитников Mixtape за нелепую попытку сравнить унылое кино с легендарной The Stanley Parable

Недавно вышедшая приключенческая игра Mixtape от студии Beethoven & Dinosaur и издателя Annapurna Interactive стала предметом бурных обсуждений среди игроков. Релиз проекта состоялся 7 мая 2026 года на платформах PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2. Несмотря на высокие оценки от профильной прессы, обычные пользователи жестко раскритиковали новинку за минимальный уровень интерактивности.

Сюжет Mixtape разворачивается в 1990 годах и рассказывает о 3 подростках, которые вспоминают время своего взросления. Критики тепло приняли проект, на агрегаторах рецензий игра получила около 89 баллов из 100 возможных, а 93 процента журналистов порекомендовали проект к прохождению. Журналисты из IGN поставили максимальные 10 баллов. Однако рядовые геймеры не разделили восторгов прессы, обратив внимание на то, что проект больше напоминает фильм, а не полноценную видеоигру.

В социальных сетях началось массовое сравнение Mixtape с другим известным симулятором ходьбы под названием The Stanley Parable. Игроки отмечают важную деталь, ведь если в The Stanley Parable действия пользователя напрямую влияют на повествование и приводят к 46 различным концовкам, то в Mixtape сюжет развивается линейно и практически не зависит от действий геймера. Пользователи заявляют о продолжении игры даже при полном отсутствии активности со стороны человека, сводя количество необходимых нажатий к 0. По их мнению, формат интерактивного кино прощается только тогда, когда в проекте есть 2 или более вариантов развития событий.

Защитники новинки попытались оправдать разработчиков заявлением о том, что The Stanley Parable тоже нельзя назвать классической игрой из-за отсутствия традиционных целей. Геймеры массово высмеяли этот аргумент и доказали наличие в The Stanley Parable 1 важной особенности, которой является состояние провала и необходимость постоянного принятия решений. В итоге дискуссия свелась к вопросу о целесообразности называть Mixtape игрой, так как многие считают ее просто визуальным опытом, созданным ради лицензированного саундтрека.