Игроки заподозрили Mixtape в "искусственной вирусности" и скрытой рекламе через блогеров и игровые СМИ

Вокруг инди-игры Mixtape разгорелась новая волна споров после того, как пользователи Reddit и X начали массово замечать одинаковые публикации от игровых аккаунтов, блогеров и новостных страниц с заявлениями о том, что проект «становится вирусным».
Поводом для обсуждений стал хэштег #annapurnapartner, который обнаружили во многих роликах и постах, посвящённых игре. Пользователи утверждают, что часть публикаций выглядит как скрытая рекламная кампания издателя Annapurna Interactive, а не как органический рост популярности проекта.
На Reddit особенно активно обсуждается термин «industry plant» — так в интернете называют проекты или артистов, чья популярность, по мнению аудитории, продвигается искусственно при поддержке крупных инвесторов и маркетинговых кампаний.
Дополнительное внимание к ситуации привлекло происхождение Annapurna Interactive. Компанию основала Меган Эллисон — дочь сооснователя Oracle Ларри Эллисона, который входит в число богатейших людей мира по версии Forbes. На этом фоне часть пользователей начала утверждать, что игру сложно считать «по-настоящему инди»-проектом.
При этом далеко не все согласны с критикой. Многие пользователи напоминают, что Annapurna Interactive уже почти десять лет издаёт независимые игры, включая признанные проекты вроде Outer Wilds и What Remains of Edith Finch. Некоторые считают, что скандал вокруг Mixtape искусственно раздут самим интернетом.
Сама Mixtape получила в целом высокие оценки игровой прессы, однако одновременно столкнулась с критикой со стороны части аудитории, которая называет проект «переоценённым» и обвиняет СМИ в чрезмерно позитивном освещении игры.
Есть простое правило - не нравится, не играй. Или жалкие оптимисты и в моем комментарии увидят рекламу этой игры? Когда нибудь идиоты поймут что хейт так же является рекламой, рекламой является даже то, если снять разоблачительный ролик на обзор блогера который хвалит игру. Очнитесь, дебилы, вы сами заслужили то что попадается у вас в реках рекомендаций.
Это настолько очевидно накрученный продукт, что тем кто защищает его должно быть стыдно.
узнал про эту игру за день до выхода. посмотрел трейлеры на стиме и купил чисто изза музыки. а про экспедицию 33 воняли из каждого утюга.
Бляяяяяяяяяяяяяяяяя...Ну это уже какое-то дно
Так это же просто реклама как у любой другой игры с издателем