Игроки заподозрили Mixtape в "искусственной вирусности" и скрытой рекламе через блогеров и игровые СМИ

Вокруг инди-игры Mixtape разгорелась новая волна споров после того, как пользователи Reddit и X начали массово замечать одинаковые публикации от игровых аккаунтов, блогеров и новостных страниц с заявлениями о том, что проект «становится вирусным».

Поводом для обсуждений стал хэштег #annapurnapartner, который обнаружили во многих роликах и постах, посвящённых игре. Пользователи утверждают, что часть публикаций выглядит как скрытая рекламная кампания издателя Annapurna Interactive, а не как органический рост популярности проекта.

На Reddit особенно активно обсуждается термин «industry plant» — так в интернете называют проекты или артистов, чья популярность, по мнению аудитории, продвигается искусственно при поддержке крупных инвесторов и маркетинговых кампаний.

Дополнительное внимание к ситуации привлекло происхождение Annapurna Interactive. Компанию основала Меган Эллисон — дочь сооснователя Oracle Ларри Эллисона, который входит в число богатейших людей мира по версии Forbes. На этом фоне часть пользователей начала утверждать, что игру сложно считать «по-настоящему инди»-проектом.

При этом далеко не все согласны с критикой. Многие пользователи напоминают, что Annapurna Interactive уже почти десять лет издаёт независимые игры, включая признанные проекты вроде Outer Wilds и What Remains of Edith Finch. Некоторые считают, что скандал вокруг Mixtape искусственно раздут самим интернетом.

Сама Mixtape получила в целом высокие оценки игровой прессы, однако одновременно столкнулась с критикой со стороны части аудитории, которая называет проект «переоценённым» и обвиняет СМИ в чрезмерно позитивном освещении игры.