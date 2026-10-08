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Mixtape 07.05.2026
Адвенчура, От третьего лица
5.3 92 оценки

Mixtape получает награду "Игра года" на Australian Game Developer Awards 2026

Noble Gideon Noble Gideon

Мельбурнская студия Beethoven & Dinosaur получила награду «Игра года» за своё музыкальное приключение Mixtape, построенное на мини-играх, на Australian Game Developer Awards (AGDAs) 2026. Mixtape также победила в номинациях «Выдающиеся достижения в визуальном искусстве» и «Выдающиеся достижения в звуковом дизайне».

Mixtape — это результат работы невероятно талантливой команды, — сказал директор Beethoven & Dinosaur Джонни Галватрон. — Пройти путь от идеи сделать игру вокруг группы Devo до создания чего-то, что откликается стольким людям, — это что-то невероятное. Нам повезло быть частью такого талантливого сообщества, и я очень горжусь Mixtape и своей командой.

Судьи AGDAs отметили Mixtape так: «[Это] триумф виртуального повествования: выразительная визуальная индивидуальность в паре с душевной музыкой дают один из самых запоминающихся опытов за последнее время».

В майском обзоре IGN Mixtape назвали «музыкальным удовольствием от начала и до конца» и заявили, что игра «задаёт новый стандарт для историй взросления в видеоиграх — и делает это с безупречным чувством стиля». В саундтрек вошли композиции Devo, The Smashing Pumpkins, Silverchair, Iggy Pop и многих других.

Среди других победителей AGDAs этого года — ритм-игра Bits & Bops от Tempo Lab Games, взявшая награды и за геймплей, и за доступность, а также платформер-головоломка Schrodinger’s Cat Burglar от Abandoned Sheep за лучший нарратив. Студией года стала каберрская Uppercut Games.

AGDAs, которые проводятся в разных форматах с 2002 года, организует австралийская Interactive Games and Entertainment Association. Сейчас премия входит в Melbourne International Games Week, которая завершается в эти выходные вместе с PAX Aus 2026.

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