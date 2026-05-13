Mixtape потеряла статус самой высокооценённой игры 2026 года после новых рецензий

Ещё несколько дней назад Mixtape уверенно возглавляла рейтинги агрегаторов и считалась самой высокооценённой игрой 2026 года, однако ситуация изменилась с выходом новых обзоров. Свежие оценки от крупных изданий заметно снизили средний балл проекта, из-за чего он уступил лидерство.

Основные претензии критиков оказались довольно схожими. В первую очередь речь идёт о короткой продолжительности — прохождение занимает около трёх–трёх с половиной часов. Кроме того, игру упрекают в почти полной линейности: в отличие от других сюжетных проектов, она практически не предлагает выбора или вариативности.

Некоторые рецензенты также отметили, что интерактивность в игре сведена к минимуму. Даже в эпизодах, где предполагается активное участие игрока, процесс зачастую идёт сам по себе, что снижает вовлечённость.

На фоне этих отзывов средняя оценка Mixtape опустилась, и проект переместился ниже в списке самых высокооценённых игр года. При этом пользовательские оценки оказались ещё более сдержанными, усилив общее ощущение неоднозначного приёма.