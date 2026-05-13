Mixtape 07.05.2026
Адвенчура, От третьего лица
4.9 56 оценок

Mixtape потеряла статус самой высокооценённой игры 2026 года после новых рецензий

IKarasik IKarasik

Ещё несколько дней назад Mixtape уверенно возглавляла рейтинги агрегаторов и считалась самой высокооценённой игрой 2026 года, однако ситуация изменилась с выходом новых обзоров. Свежие оценки от крупных изданий заметно снизили средний балл проекта, из-за чего он уступил лидерство.

Основные претензии критиков оказались довольно схожими. В первую очередь речь идёт о короткой продолжительности — прохождение занимает около трёх–трёх с половиной часов. Кроме того, игру упрекают в почти полной линейности: в отличие от других сюжетных проектов, она практически не предлагает выбора или вариативности.

Некоторые рецензенты также отметили, что интерактивность в игре сведена к минимуму. Даже в эпизодах, где предполагается активное участие игрока, процесс зачастую идёт сам по себе, что снижает вовлечённость.

На фоне этих отзывов средняя оценка Mixtape опустилась, и проект переместился ниже в списке самых высокооценённых игр года. При этом пользовательские оценки оказались ещё более сдержанными, усилив общее ощущение неоднозначного приёма.

Комментарии:  6
myLastStop

нормальная, атмосферная игруха, не знаю, чего там и кому не понравилось🤔

Fallen_Angel_20

(не)интерактивное кино

Данилир к

графон бы нормальный бы 2д бы посмотрел бы что тампроисходит