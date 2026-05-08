Mixtape собирает впечатляющие оценки критиков

Mixtape продолжает привлекать внимание благодаря высоким оценкам. На OpenCritic игра держит 93 балла, что делает её самым высокооценённым проектом 2026 года на данный момент. Для сравнения, Pokemon Pokopia имеет 90 баллов, а прошлые хиты вроде Hades 2 и Astro Bot показывали 94–95.

Некоторые издания поставили игре идеальные оценки. VGC присудил Mixtape 5/5, отметив, что музыка идеально подчёркивает атмосферу истории и делает игру одним из лучших подростковых приключений последних лет. DualShockers также поставили максимум, похвалив остроумный сценарий, живую озвучку и креативные игровые сцены, а Push Square дал 9/10, подчеркнув визуальный стиль и приятный геймплей.

Даже более умеренные оценки остаются высокими. Стейси Хенли из TheGamer поставила 4/5, отметив, что механика исследования локаций местами повторяющаяся, но впечатление от истории и отдельных моментов остаётся сильным. Любопытно, что рейтинг игры сначала поднимался до 96, а затем стабилизировался на 93 — такой уровень сразу после выхода встречается редко.

Сейчас Mixtape уверенно выглядит одним из самых заметных и успешных проектов года по версии критиков.