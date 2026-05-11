Mixtape вызвала споры о продолжительности: "Это всё ещё игра или уже фильм?"

Mixtape вышла на прошлой неделе и быстро разделила игроков. Атмосферная игра, вдохновлённая 90-ми и фильмами о взрослении, получила очень положительные отзывы критиков, но некоторые представители сообщества открыто критиковали её продолжительность и ограниченную интерактивность.
Игра Beethoven & Dinosaur рассказывает историю трёх друзей, проводящих свою последнюю ночь вместе после окончания школы. Геймплей перемежает сюжетные сцены с простыми действиями — от катания на скейтборде до фотографирования и запуска фейерверков. Всю игру можно пройти примерно за три часа, причём значительную часть времени занимают кат-сцены.
Это стало источником жарких споров в интернете, причём некоторые игроки обвиняют игру в отсутствии «настоящего геймплея».
Что происходит с играми? Просто снимите фильм. Геймплей — это самое важное.
— написал один пользователь Metacritic.
Однако другие защищают Mixtape, утверждая, что не каждая игра должна предлагать 100 часов контента и открытый мир.
Не всё должно быть масштабным AAA-проектом за 70 долларов. Иногда короткая, атмосферная история за меньшие деньги тоже имеет смысл.
— сказал другой на Reddit.
Несмотря на споры, игра может похвастаться средним рейтингом 85/100 на Metacritic.
Дискуссия вокруг Mixtape также ещё раз показывает, насколько сильно изменились ожидания от современных игр — одни предпочитают короткие, кинематографичные впечатления, другие ожидают, прежде всего, обширного геймплея и десятков часов удовольствия.
Это называется инди-игра, дегенераты твиттерно-реддитные. Бывают инди, что и за 30 минут проходятся.
скорее всего не стану играть, но игра имеет место быть, каждому своё как грится
Недавно вспоминал детство:смотрел прохождение игры по первой Истории Игрушек на Сеге, так там геймплея тоже на час но можно проиграть. Микстейп точно такой же набор мини уровней на пару минут но с длиннющими катсценами и невозможностью проиграть уровень, а так я за то чтоб самые яркие идеи в виде игр воплощались,уж лучше когда есть минимальная возможность в интерактив чем просто смотреть
Обалденный Scorn, помню, проходился за 4 часа, но какие же это были запоминающиеся и потрясные 4 часа😌