Mixtape вызвала споры о продолжительности: "Это всё ещё игра или уже фильм?"

Mixtape вышла на прошлой неделе и быстро разделила игроков. Атмосферная игра, вдохновлённая 90-ми и фильмами о взрослении, получила очень положительные отзывы критиков, но некоторые представители сообщества открыто критиковали её продолжительность и ограниченную интерактивность.

Игра Beethoven & Dinosaur рассказывает историю трёх друзей, проводящих свою последнюю ночь вместе после окончания школы. Геймплей перемежает сюжетные сцены с простыми действиями — от катания на скейтборде до фотографирования и запуска фейерверков. Всю игру можно пройти примерно за три часа, причём значительную часть времени занимают кат-сцены.

Это стало источником жарких споров в интернете, причём некоторые игроки обвиняют игру в отсутствии «настоящего геймплея».

Что происходит с играми? Просто снимите фильм. Геймплей — это самое важное.

— написал один пользователь Metacritic.

Однако другие защищают Mixtape, утверждая, что не каждая игра должна предлагать 100 часов контента и открытый мир.

Не всё должно быть масштабным AAA-проектом за 70 долларов. Иногда короткая, атмосферная история за меньшие деньги тоже имеет смысл.

— сказал другой на Reddit.

Несмотря на споры, игра может похвастаться средним рейтингом 85/100 на Metacritic.

Дискуссия вокруг Mixtape также ещё раз показывает, насколько сильно изменились ожидания от современных игр — одни предпочитают короткие, кинематографичные впечатления, другие ожидают, прежде всего, обширного геймплея и десятков часов удовольствия.