Психоделическое приключение Mixtape получило дату выхода и свежий трейлер

Студия Beethoven and Dinosaur совместно с издателем Annapurna Interactive анонсировала дату выхода своего нового проекта Mixtape — игра появится на PC (Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 7 мая 2026 года. Анонс сопровождался новым коротким трейлером, который даёт первые впечатления о сюрреалистическом мире игры.
В центре внимания три старшеклассника, которые отправляются на «последнее совместное приключение». Трейлер показывает, как друзья летают над своим районом, катаются на скейтбордах через взрывающийся автомобиль и участвуют в других причудливых событиях. Каждое приключение сопровождается музыкой, которую создатели называют «саундтреком поколения».
Mixtape была впервые анонсирована в июне 2024 года, и уже известно, что её саундтрек включает песни Iggy Pop, Joy Division, The Smashing Pumpkins, DEVO, Roxy Magic, Lush, Siouxsie and the Banshees, The Cure и других исполнителей.
Игра сочетает элементы приключенческого нарратива с психоделическим визуальным стилем и разнообразной игровой механикой — от скейтбординга по открытым улицам до сюрреалистических сцен с полётом и фейерверками. Сюжет поддерживается озвучкой таких актёров, как Майкл Джонстон, Кэролайн Кинли, Лена Хиди, Джейсон Шварцман, Марк Стронг и Карл Уэзерс..
Ранее студия выпустила The Artful Escape в 2021 году, получившую высокие оценки за визуальный стиль, сценарий и музыкальное сопровождение. Mixtape, как ожидается, станет следующей крупной игрой студии с аналогичным акцентом на атмосферу и музыку, но с ещё более амбициозными игровыми экспериментами.
не, спасибо, выглядит как всратая сжв помойка, лайф ис стрендж хотяб выглядела не вырвиглазно
Отличчно ыглядит игра как этай привет деству когда мы были подростками.
Ну кстати проект интересный, как анонсировали трейлер на какой-то из конференций запомнилось. Вот только графон в этом трейлере всратее стал, будто бюджетом не вывезли и теперь на стилизации пытаються