Психоделическое приключение Mixtape получило дату выхода и свежий трейлер

Студия Beethoven and Dinosaur совместно с издателем Annapurna Interactive анонсировала дату выхода своего нового проекта Mixtape — игра появится на PC (Steam и Epic Games Store), PS5, Xbox Series X/S и Nintendo Switch 2 7 мая 2026 года. Анонс сопровождался новым коротким трейлером, который даёт первые впечатления о сюрреалистическом мире игры.

В центре внимания три старшеклассника, которые отправляются на «последнее совместное приключение». Трейлер показывает, как друзья летают над своим районом, катаются на скейтбордах через взрывающийся автомобиль и участвуют в других причудливых событиях. Каждое приключение сопровождается музыкой, которую создатели называют «саундтреком поколения».

Mixtape была впервые анонсирована в июне 2024 года, и уже известно, что её саундтрек включает песни Iggy Pop, Joy Division, The Smashing Pumpkins, DEVO, Roxy Magic, Lush, Siouxsie and the Banshees, The Cure и других исполнителей.

Игра сочетает элементы приключенческого нарратива с психоделическим визуальным стилем и разнообразной игровой механикой — от скейтбординга по открытым улицам до сюрреалистических сцен с полётом и фейерверками. Сюжет поддерживается озвучкой таких актёров, как Майкл Джонстон, Кэролайн Кинли, Лена Хиди, Джейсон Шварцман, Марк Стронг и Карл Уэзерс..

Ранее студия выпустила The Artful Escape в 2021 году, получившую высокие оценки за визуальный стиль, сценарий и музыкальное сопровождение. Mixtape, как ожидается, станет следующей крупной игрой студии с аналогичным акцентом на атмосферу и музыку, но с ещё более амбициозными игровыми экспериментами.